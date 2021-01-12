Увеличен размер выплаты на детей от 3 до 7 лет

Москва, 12 января. Размер ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет будет вырос с 1 января 2021 года.

Пособие будет зависеть от доходов семьи: если при получении выплаты в размере половины прожиточного минимума семья не выходит из бедности, пособие будет назначено в повышенном размере.

Россияне, уже получающие ежемесячную выплату, с 1 апреля смогут подать заявление для ее назначения в новом размере. Уже в апреле они получат не только выплату в увеличенном размере, но и доплату за три месяца первого квартала.

Если семья впервые обращается за пособием на детей в январе-марте текущего года, выплата будет назначена в размере половины прожиточного минимума, а заявление на назначение ее в повышенном размере можно будет подать с 1 апреля 2021 года.

Как сообщается в Telegram-канале «Госуслуги: для родителей», «ежемесячная выплата от 3 до 7 лет составляет 50% детского прожиточного минимума». С 1 января, к примеру, в Москве повышение составит 112 рублей, в Краснодарском крае — 237 рублей, в Татарстане пособие увеличится на 259 рублей.

Специалисты также напоминают, что если за назначением пособия «обратиться в течение полугода после трехлетия, выплата назначается со дня трехлетия; если обратиться позже — со дня обращения».

Ранее ФАН сообщал, что новый порядок назначения пособий на детей и больничных вступил в силу в России с нового года. В частности, первоначальная выплата на уход за ребенком происходит в течение десяти дней после получения документов. В последующие разы средства начисляют с 1 по 15 число месяца. Выплату в связи с временной нетрудоспособностью осуществляет сам страхователь за счет своих средств за первые три дня.