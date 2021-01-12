Часть семей получит в январе выплату более 80 тыс. рублей

Москва, 12 января. Часть российских семей в январе сможет получить пособие, сумма которого превышает 80 тыс. рублей — выплату на детей от трех до семи лет за весь 2020 год.

Как сообщает PRIMPRESS, речь идет о семьях с месячным доходом на человека ниже прожиточного минимума. Если в прошлом году пособие на детей они не получали, то, подав заявление, выплаты получат за все прошедшие месяцы.

Семья может получить отказ на получение пособия, если доход превышает прожиточный минимум или в заявлении были указаны неверные реквизиты счета для зачисления денег. В последнем случае заявление можно будет подать повторно.

Размер выплаты составляет половину прожиточного минимума на детей, который установлен в регионе. К примеру, в Приморье выплата равна 7 221 рублю, а значит за год на семью можно получить 86 652.

Как сообщал ранее ФАН, с начала 2021 года в России изменились размеры и правила оформления финансовой поддержки семей с детьми. В частности, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, которые власти начали начислять с 1 июля малоимущим семьям, составляли 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, а с января их размер увеличился вдвое.

Кроме того, декретное пособие вырастет в связи утверждением нового МРОТ (12 792 рубля в месяц): при нормальных родах и отпуске в 140 дней пособие вырастет до 340 795 рублей, при осложненных родах и отпуске в 156 дней — до 379 743 рублей.

Часть пенсионеров в 2021 году получат от государства выплаты до 33 тыс. рублей. На большие суммы смогут рассчитывать москвичи. Власти столицы уже объявили о повышении разных социальных выплат, часть из которых ожидают пенсионеры.