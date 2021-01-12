Украинцы перекрывают дороги, митингуя против повышения тарифов на ЖКУ

Киев, 12 января. Украину охватили «коммунальные бунты» из-за резкого роста цен на услуги ЖКХ, протестующие перекрывают дороги в разных регионах страны.

По данным пресс-службы управления полиции в Черновицкой области, 11 января возле Черновицкого городского совета, а также еще в нескольких точках собрались десятки людей, требующих «отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа». Люди выходили на пешеходные переходы и перекрывали на некоторое время дороги.

В Сумах днем ранее люди также протестовали. Их не устраивает повышение тарифов на газ и электроэнергию в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса. Мэр города Александр Лысенко создает рабочую группу, которая изучит вопрос правомерности повышения тарифов. Он также заявил, что готовит обращение к Правительству Украины.

По данным украинских СМИ, «тарифные майданы» прошли и еще только планируются во Львове, в Одессе, Хусте (Закарпатская область), Кропивницком, а также в Ивано-Франковске, Полтаве, Прилуках (Черниговская область), Мелитополе (Запорожская область) и многих других городах.

В Харьковской области местные жители перекрыли движение транспорта на трассе М-18 в поселке Высокий. 4 января несколько сотен человек в Полтавской области перекрыли трассу Киев — Харьков.

Правительство Украины 28 декабря 2020 года отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с 1 января. Теперь тариф составляет в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы вновь пойдут вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).

В беседе с ФАН бывший народный депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко выразил мнение, что власти страны до сих пор не понимают, чем для них могут обернуться протесты. Он подчеркнул, что пока президент страны Владимир Зеленский и его команда «спокойно празднуют новогодние и рождественские праздники, а в это время обычным людям нечего есть».

По словам политика, бунты голодного украинского народа в будущем будут только усиливаться.