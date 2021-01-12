Российские пенсионеры смогут получить от ПФР дополнительные выплаты в январе

Москва, 12 января. Российские пенсионеры смогут получить дополнительные выплаты в ходе устранения ошибок в выплатных делах, которые готовит Пенсионный фонд РФ. Начисление средств в большинстве случаев будет произведено в автоматическом режиме, сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

В октябре прошлого года председатель правления ПФР Максим Топилин обещал, что фонд до конца года устранит ошибки в назначении пенсий. Речь шла об обнаруженных «задвоенных» СНИЛС — одинаковые номера указывались сразу в нескольких личных делах, из-за чего некоторые пенсионеры получили пенсию меньше, чем им положено.

Однако сроки проверки затянулись. Ожидается, что специалисты ПФР начнут проводить проверку личных дел пенсионеров во второй половине января. В некоторых случаях пенсии будут пересчитываться, а значит часть пенсионеров получит прибавку к выплате.

«В большинстве случаев перерасчет выплат будет в большую сторону и не потребует визита пенсионеров в ПФР. Однако если того потребуют обстоятельства урегулирования пенсионных прав гражданина, его пригласят в отделение фонда посредством уведомления», — уточнила Киреева в беседе с Primpress.

Ранее в ПФР рассказали, какие меры поддержки ожидают россиян в 2021 году. В частности, будет увеличен материнский капитал. Также ПФР планирует в наступившем году автоматически назначать социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума. То же касается назначения страховых и социальных выплат по инвалидности.

Как сообщал ФАН, отдельные категории пенсионеров в 2021 году получат от государства выплаты до 33 тыс. рублей. На большие суммы смогут рассчитывать проживающие в Москве пожилые граждане. Городские власти уже объявили о повышении разных социальных выплат, часть из которых ожидают пенсионеры.