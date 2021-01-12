ЦБ придумал, как увеличить доходность пенсионных накоплений россиян

Москва, 12 января. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в некоторых случаях по итогам года смогут не делать отчисления в резерв по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Это позволит увеличить доходность пенсионных накоплений на счетах россиян, говорится в проекте указания Центробанка.

В ЦБ полагают, что подобный подход поможет увеличить доходность пенсионных накоплений на счетах россиян и размер индексации накопительной пенсии, сохранив финансовую устойчивость НПФ.

Согласно российскому законодательству, НПФ должны формировать резерв по ОПС, для гарантии исполнения обязательств перед застрахованными лицами и обеспечить установленную законом безубыточность пенсионных накоплений на пятилетнем сроке. Сейчас ставку ежегодных отчислений в резерв устанавливает сам фонд в пределах от 0,125% до 0,5% расчетной базы.

В проекте указания уточняется, что фонду не нужно будет делать отчисления в резерв, если он успешно проходит стресс-тесты и если резерв уже составляет 3% от общей суммы пенсионных накоплений. Ожидается, что изменения вступят в силу не раньше 2022 года.

Ранее ФАН сообщал, что депутаты внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года. Речь идет о перерасчете социальных и страховых пенсий, а также фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Социальные выплаты предлагается индексировать каждый год с 1 апреля и с 1 июля, страховые — с 1 января, основываясь на стоимости одного пенсионного коэффициента, а с 2025 года — ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год, с 1 апреля — исходя из роста доходов ПФР.