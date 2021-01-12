Госдума рассмотрит законопроект о дополнительной индексации пенсий

Москва, 12 января. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«Настоящим проектом федерального закона предлагается осуществлять дополнительную индексацию социальных пенсий, страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии, и в случае его принятия указанные пенсии и фиксированная выплата будут индексироваться», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщил в своем Telegram-канале Нилов, документ предлагает индексировать социальные пенсии каждый год с 1 апреля, исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионера в стране за минувший год. С 1 июля предлагается проводить дополнительную индексацию, если цены будут расти быстрее прожиточного минимума пенсионера.

Страховые пенсии документ предлагает индексировать с 1 января, основываясь на стоимости одного пенсионного коэффициента, а с 2025 года — ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год, с 1 апреля — исходя из роста доходов Пенсионного фонда РФ.

Ранее ФАН сообщал, что в наступившем году российских пенсионеров ждут сразу несколько финансовых доплат к пенсии. Размер и сроки их выплаты различаются в зависимости от региона и категории. Первыми прибавку получили безработные пенсионеры. Страховые выплаты по старости проиндексированы на 6,3% с первого дня года.

С 1 февраля пересчитают ежемесячную денежную выплату федеральным льготникам. Ее рост составит 3,8%. С 1 апреля изменятся пенсии по государственному пенсионному обеспечению, а также социальные пенсии (плюс 2,6%). С 1 августа повышение коснется работающих пенсионеров.