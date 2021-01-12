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Стратегическая игра в Закавказье: О чем договорились Путин, Алиев и Пашинян

Стратегическая игра в Закавказье: О чем договорились Путин, Алиев и Пашинян

Лидеры России, Армении и Азербайджана встретились 11 января в Москве для принятия стратегических решений — договориться об окончательном разблокировании транспортных маршрутов в Закавказье. И хотя по итогам был подписан только декларативный документ — совместное заявление Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, встреча однозначно запускает новые процессы трансформации региона.

Telegram-канал «Южный ветер» проводит оперативный анализ результатов переговоров и делает вывод, что 2021 год вновь принесет перемены в Закавказье.

Стратегическая игра в Закавказье: О чем договорились Путин, Алиев и Пашинян

Подготовка в Сочи и работа спецслужб

Первые сообщения о планируемой встрече трех лидеров стали появляться в конце 2020 года, но при этом официальными ведомствами не подтверждались. Тогда в Сочи и состоялась встреча министров иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и России Сергея Лаврова для «сверки часов» по Нагорному Карабаху. 

После этого был проведен комплекс дополнительных мероприятий по укреплению безопасности в регионе, особенно в пограничных зонах.

30 декабря в Москве состоялась встреча директора ФСБ Александра Бортникова с армянским и азербайджанским коллегами Арменом Абазяном и Али Нагиевым.

А под новый год, 31 декабря, Азербайджан посетил турецкий министр обороны Хулуси Акар, который курирует вопросы безопасности в регионе со стороны Анкары.

Вслед за этим первые дни 2021 года в зоне нагорнокарабахского конфликта были посвящены улаживанию последних вопросов демаркации границы. При этом немалая часть работы была возложена на Пограничную службу ФСБ России, которая теперь следит за границей Армении и с Турцией, и с Азербайджаном.

Финальная точка была поставлена после встречи глав спецслужб Армении и Азербайджана 8 и 10 января в нейтральной зоне, соседствующей с общиной Ерасх Араратского региона, и на территории населенных пунктов Воротан и Шурнух Горийской общины Сюникского региона, во время которой в очередной раз были обсуждены вопросы обмена пленных и работ по поиску пропавших без вести лиц, но главное — порядок пересечения границы.

Таким образом, отсутствие эксцессов и провокаций позволили лидерам стран договориться о личной встрече, чтобы обсудить и принять дальнейшие ключевые решения по развитию ситуации в регионе.

Довольный Алиев и побритый Пашинян

Наибольшую активность в информационном пространстве по поводу встречи, безусловно, проявляла армянская сторона.

Различные медиа пестрили сообщениями, что Пашинян опять едет подписывать убийственный для Еревана договор. Некоторые протестующие собирались вообще перекрыть дорогу в аэропорт, чтобы не пустить премьер-министра на самолет.

Лидер оппозиции Вазген Манукян заявил, что подписанные Пашиняном документы сразу же будут аннулированы после прихода к власти в Армении нового правительства.

Тем не менее, встреча состоялась по графику и продлилась довольно внушительное время — около четырех часов.

Владимир Путин сначала встретился с коллегами за одним столом, а затем провел по личной встрече с каждым руководителем.

Стратегическая игра в Закавказье: О чем договорились Путин, Алиев и Пашинян

Самым главным итогом стала публикация совместного заявления, где стороны подтвердили успешное выполнение трехстороннего соглашения от 9 ноября и обязались активировать выполнение пункта «9» о разблокировании транспортных маршрутов в Закавказье.

Поставлены жесткие сроки — уже до 30 января будет проведено первое заседание рабочей группы России, Армении и Азербайджана по развитию Нагорного Карабаха, а к 1 марта должна быть представлена подробная дорожная карта мероприятий.

Гипотетически, складывается беспроигрышная ситуация для каждой стороны, которая позволит создать условия для роста национальных экономик, получивших серьезные удары от пандемии коронавируса и боевых действий. 

Говоря о подключении других стран, очевидно, что президент России имел ввиду Иран. Запуск ветки из Джульфы — некогда крупнейшей узловой станции, принципиально меняет роль железнодорожной ветки для Армении. Поскольку помимо грузов, направляющихся из Ирана в Армению, появляются грузы, направляемые транзитом из Ирана через Армению в черноморские порты. При таком сценарии Армения начинает играть роль транзитной страны.

Турция пролоббирует очередной британский проект? 

В контексте будущего разблокирования транспортных маршрутов через Армению очень интересен один момент — еще в 2014 году Европейский союз и британская организация Conflict pool профинансировали исследование потенциального восстановления железнодорожного сообщения Карс-Гюмри-Нахичевань-Мегри-Баку. В нем основной проблемой назван конфликтный потенциал Южного Кавказа, а также указано, что сам проект экономически выгоден Армении, Азербайджану и Турции, поэтому может помочь мирному урегулированию. 

И вот спустя четыре года к власти в Армении пришел Никол Пашинян, а еще через два года решение конфликта сдвинулось с «мертвой точки», а стороны заговорили о восстановлении торговых путей.

Согласно оценкам фонда, которые были проведены шесть лет назад, затраты на восстановление железнодорожного сообщения должны составить 430 млн долларов США, а срок окупаемости — в 10–12 лет, что считается хорошим показателем.

Стратегический ход России на будущее

Для России, помимо деятельного участия в реализации всех транспортных проектов, есть и другой положительный момент — создаются условия для изоляции Грузии.

Соединение железнодорожных сетей России и Турции фактически обесценивает автомобильный путь через Верхний Ларс, а также в перспективе снизит грузопоток через железную дорогу Карс-Ахалкалаки-Тбилиси-Баку, финансирование строительства которой Грузия вела за счет кредита Азербайджана.

Стратегическая игра в Закавказье: О чем договорились Путин, Алиев и Пашинян

Очень важно, что это происходит на фоне фактического ухода из политики теневого лидера Грузии Бидзины Иванишвили, что скорее всего является результатом кулуарных договоренностей с оппозицией, которая очень ждала прихода Байдена и всячески блокировала деятельность нового состава парламента.

Таким образом, помимо стабилизации армяно-азербайджанских отношений, достигнутые договоренности являются еще и сильным упреждающим ходом в борьбе с радикальными силами, которые хотят прийти к власти в Тбилиси. Более того, в контексте развития железнодорожного транзита, для Грузии будет создан серьезный повод задуматься о разрешении пропуска грузов через территорию Абхазии. С учетом стремления Москвы и Анкары к строительству синергетических проектов, такой вариант наверняка будет рассмотрен.

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