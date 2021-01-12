Стратегическая игра в Закавказье: О чем договорились Путин, Алиев и Пашинян

Лидеры России, Армении и Азербайджана встретились 11 января в Москве для принятия стратегических решений — договориться об окончательном разблокировании транспортных маршрутов в Закавказье. И хотя по итогам был подписан только декларативный документ — совместное заявление Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, встреча однозначно запускает новые процессы трансформации региона.

Telegram-канал «Южный ветер» проводит оперативный анализ результатов переговоров и делает вывод, что 2021 год вновь принесет перемены в Закавказье.

Подготовка в Сочи и работа спецслужб

Первые сообщения о планируемой встрече трех лидеров стали появляться в конце 2020 года, но при этом официальными ведомствами не подтверждались. Тогда в Сочи и состоялась встреча министров иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и России Сергея Лаврова для «сверки часов» по Нагорному Карабаху.

???? #ПрямойЭфир: Министр иностранных дел России С.В.#Лавров и Министр иностранных дел Турции М.Чавушоглу проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в #Сочи. #РоссияТурция ???????????????? https://t.co/VyMlIZSlVm — МИД России ???????? (@MID_RF) December 29, 2020

После этого был проведен комплекс дополнительных мероприятий по укреплению безопасности в регионе, особенно в пограничных зонах.

30 декабря в Москве состоялась встреча директора ФСБ Александра Бортникова с армянским и азербайджанским коллегами Арменом Абазяном и Али Нагиевым.

А под новый год, 31 декабря, Азербайджан посетил турецкий министр обороны Хулуси Акар, который курирует вопросы безопасности в регионе со стороны Анкары.

Вслед за этим первые дни 2021 года в зоне нагорнокарабахского конфликта были посвящены улаживанию последних вопросов демаркации границы. При этом немалая часть работы была возложена на Пограничную службу ФСБ России, которая теперь следит за границей Армении и с Турцией, и с Азербайджаном.

Финальная точка была поставлена после встречи глав спецслужб Армении и Азербайджана 8 и 10 января в нейтральной зоне, соседствующей с общиной Ерасх Араратского региона, и на территории населенных пунктов Воротан и Шурнух Горийской общины Сюникского региона, во время которой в очередной раз были обсуждены вопросы обмена пленных и работ по поиску пропавших без вести лиц, но главное — порядок пересечения границы.

⚡️Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян провел рабочую встречу с главой Государственной службы безопасности Али Нагиевым. Об этом в субботу сообщает пресс-центр СНБ Армении. — Семен Пегов (@wargonzoo) January 9, 2021

Таким образом, отсутствие эксцессов и провокаций позволили лидерам стран договориться о личной встрече, чтобы обсудить и принять дальнейшие ключевые решения по развитию ситуации в регионе.

Довольный Алиев и побритый Пашинян

Наибольшую активность в информационном пространстве по поводу встречи, безусловно, проявляла армянская сторона.

Различные медиа пестрили сообщениями, что Пашинян опять едет подписывать убийственный для Еревана договор. Некоторые протестующие собирались вообще перекрыть дорогу в аэропорт, чтобы не пустить премьер-министра на самолет.

Лидер оппозиции Вазген Манукян заявил, что подписанные Пашиняном документы сразу же будут аннулированы после прихода к власти в Армении нового правительства.

Вазген Манукян: Оник Гаспарян и Армен Абазян избежали встречи, что углубило наши подозрения и обеспокоенность

Предупреждаем все стороны предположительного соглашения о том, что Никол Пашинян не представляет Армению и Арцаха, у него нет…

Подробнее на https://t.co/0jrunaUaFu pic.twitter.com/3gpDCdDtfq — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) January 10, 2021

Тем не менее, встреча состоялась по графику и продлилась довольно внушительное время — около четырех часов.

Владимир Путин сначала встретился с коллегами за одним столом, а затем провел по личной встрече с каждым руководителем.

Самым главным итогом стала публикация совместного заявления, где стороны подтвердили успешное выполнение трехстороннего соглашения от 9 ноября и обязались активировать выполнение пункта «9» о разблокировании транспортных маршрутов в Закавказье.

Поставлены жесткие сроки — уже до 30 января будет проведено первое заседание рабочей группы России, Армении и Азербайджана по развитию Нагорного Карабаха, а к 1 марта должна быть представлена подробная дорожная карта мероприятий.

Трехстороннее заявление Путин-Пашинян-Алиев

Spitnik Armenia. pic.twitter.com/sI2VOkDTVJ — Diana Yayloyan (@Diana_Yayloyan) January 11, 2021

Гипотетически, складывается беспроигрышная ситуация для каждой стороны, которая позволит создать условия для роста национальных экономик, получивших серьезные удары от пандемии коронавируса и боевых действий.

Говоря о подключении других стран, очевидно, что президент России имел ввиду Иран. Запуск ветки из Джульфы — некогда крупнейшей узловой станции, принципиально меняет роль железнодорожной ветки для Армении. Поскольку помимо грузов, направляющихся из Ирана в Армению, появляются грузы, направляемые транзитом из Ирана через Армению в черноморские порты. При таком сценарии Армения начинает играть роль транзитной страны.

Турция пролоббирует очередной британский проект?

В контексте будущего разблокирования транспортных маршрутов через Армению очень интересен один момент — еще в 2014 году Европейский союз и британская организация Conflict pool профинансировали исследование потенциального восстановления железнодорожного сообщения Карс-Гюмри-Нахичевань-Мегри-Баку. В нем основной проблемой назван конфликтный потенциал Южного Кавказа, а также указано, что сам проект экономически выгоден Армении, Азербайджану и Турции, поэтому может помочь мирному урегулированию.

И вот спустя четыре года к власти в Армении пришел Никол Пашинян, а еще через два года решение конфликта сдвинулось с «мертвой точки», а стороны заговорили о восстановлении торговых путей.

Согласно оценкам фонда, которые были проведены шесть лет назад, затраты на восстановление железнодорожного сообщения должны составить 430 млн долларов США, а срок окупаемости — в 10–12 лет, что считается хорошим показателем.

Стратегический ход России на будущее

Для России, помимо деятельного участия в реализации всех транспортных проектов, есть и другой положительный момент — создаются условия для изоляции Грузии.

Соединение железнодорожных сетей России и Турции фактически обесценивает автомобильный путь через Верхний Ларс, а также в перспективе снизит грузопоток через железную дорогу Карс-Ахалкалаки-Тбилиси-Баку, финансирование строительства которой Грузия вела за счет кредита Азербайджана.

Очень важно, что это происходит на фоне фактического ухода из политики теневого лидера Грузии Бидзины Иванишвили, что скорее всего является результатом кулуарных договоренностей с оппозицией, которая очень ждала прихода Байдена и всячески блокировала деятельность нового состава парламента.

Грузия. Бидзина Иванишвили сообщил, что уходит из большой политики для того, чтобы вернуться к образу жизни до 2011 года pic.twitter.com/kOufriI3h7 — Искандер13 (@13iskander131) January 11, 2021

Таким образом, помимо стабилизации армяно-азербайджанских отношений, достигнутые договоренности являются еще и сильным упреждающим ходом в борьбе с радикальными силами, которые хотят прийти к власти в Тбилиси. Более того, в контексте развития железнодорожного транзита, для Грузии будет создан серьезный повод задуматься о разрешении пропуска грузов через территорию Абхазии. С учетом стремления Москвы и Анкары к строительству синергетических проектов, такой вариант наверняка будет рассмотрен.

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