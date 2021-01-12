США вернули Кубу в список спонсоров терроризма

Вашингтон, 12 января. Госдепартамент США объявил, что признает Кубу государственным спонсором террора, обвиняя ее в предоставлении убежища преступникам и участии в «злонамеренном поведении» в регионе.

«Администрация Дональда Трампа с самого начала была сосредоточена на отказе режиму Кастро в ресурсах, которые он использовал для угнетения своего народа, и на противодействие его злонамеренному вмешательству в дела Венесуэлы и остальной части Западного полушария», — цитирует заявление госсекретаря США Майка Помпео телеканал Fox News.

Глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон хочет привлечь к ответственности кубинские власти.

Государственный департамент исключил Кубу из своего списка спонсоров терроризма в 2015 году, после того как президент Барак Обама объявил о нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной впервые после революции 1959 года, которую он назвал пережитком холодной войны. Администрация Обамы попыталась нормализовать отношения с Кубой, но столкнулась с сопротивлением президента Трампа.

Представители Госдепартамента заявили, что Куба отказалась экстрадировать десять подозреваемых, разыскиваемых в Колумбии за взрыв в полицейской академии, в результате которого погибло 22 человека и десятки получили ранения. Американские власти также обвинили Кубу в укрывательстве нескольких американских беглецов, в том числе Джоанн Чесимар, также известной как Ассата Шакур. Она была осуждена за убийство солдата штата Нью-Джерси Вернера Ферстера в 1973 году.

При Трампе исторически бурные отношения между странами ухудшились, поскольку американские дипломаты в социалистической стране заболели странной болезнью. Летом 2017 года Трамп наложил на Кубу ограничения на поездки и финансовые возможности, назвав сделку Обамы с режимом в 2016 году «односторонней».

«Куба возвращается в список SST [государственный спонсор террора] после того, как она нарушила свое обязательство прекратить поддержку терроризма в качестве условия ее исключения предыдущей администрацией в 2015 году», — заявил Помпео в понедельник.

Неясно, как долго продлится это назначение, поскольку бывший вице-президент Обамы Джо Байден вскоре сменит Трампа на посту президента США. Месяцем ранее агентство Bloomberg сообщало, что команда Байдена планировала отменить некоторые действия, предпринятые администрацией Трампа. Это включало снижение ограничений на поездки, денежные переводы и инвестиции.

Однако Помпео утверждал, что Куба укрывала беглецов и участвовала в «ряде злонамеренных действий по всему региону», включая координацию с режимом Мадуро в Венесуэле.