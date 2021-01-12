Воробьев рассказал о статистике по COVID-19 в Подмосковье после праздников

Москва, 12 января. Правительство Московской области не зафиксировало всплеска количества зараженных коронавирусом людей после новогодних праздников.

Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире «России-1». Он напомнил, что в регионе все музеи и выставки продолжали работу с соблюдением всех мер предосторожности

«Мы не видим какого-либо всплеска, все штатно. Да, заболеваемость есть, госпитализация за это время уменьшилась», — отметил он.

Роспотребнадзор в понедельник выявил 1315 новых случаев заражения. В ведомстве также сообщили, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил образец нового штамма коронавируса. ФАН писал, что научный центр занимается его изучением.