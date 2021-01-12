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По заветам Петра Великого: история возникновения и традиции празднования Дня печати в России

По заветам Петра Великого: история возникновения и традиции празднования Дня печати в России

В наш электронный век сложно себе представить, какое большое значение играла в свое время бумажная типографская передовица. 13 января все те, кто имеет прямое или косвенное отношение к выпуску периодических печатных изданий, отмечают свой персональный профессиональный праздник — День российской печати. Этой славной традиции уже больше 300 лет. В наступившем 2021 году День печати приходится на среду — обычный рабочий день для большинства россиян, но, безусловно, особый для всех тех, кто принимает участие в формировании и поддержании единого информационного пространства на бумажных носителях.

История возникновения праздника День печати

История праздника Дня печати связана с именем Петра I. В перечне правителей России сложно назвать более плодовитого на реформы царя, чем он. А начиналось все с создания первого бумажного издания, которое вышло из-под печатного станка 13 января 1703 года. «Петровская» газета получила название «Ведомости». К слову, среди многих петровских реформ и нововведений газетное дело просуществовало дольше всего. Российская журналистика также берет свое начало именно с этой памятной даты.

Слово «ведомости» означает «список, сводка каких-либо дел, фактических данных». По замыслу Петра, растиражированный печатный листок газеты должен был знакомить сограждан с грядущими реформами, приказами и прочими документами государственной важности. Если углубиться в историю, то можно найти более полное название первого петровского издания периодической печати — «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах».

В день 16 декабря Петром Великим был подписан указ, где перечислялось содержание первой газеты, а заодно и весь процесс ее создания — от написания текста до передачи его в Печатный двор. С того момента «Ведомости» начинают издаваться во всех крупных городах России, о чем говорят их дополненные и «уточненные» названия — «Московские Ведомости», «Российские Ведомости», «Ведомости Санкт-Петербурга». Строго говоря, первые номера издавались еще в 1702 году, однако это являлось «пробой пера» в прямом смысле  — газеты эти сохранились в виде рукописей. Что же касается именно печатной версии, то она увидела свет 2 января по старому стилю или 13 января — по новому.

Петр I непосредственно участвовал в создании первых номеров «Ведомостей», в том числе и в качестве редактора. Можно смело утверждать, что газета увидела свет именно в этот год неспроста, ведь она выступала в роли агитационного средства. Шла Северная война с Карлом XII, русские войска терпели одно поражение за другим. Под Нарвой было убито до семи тысяч русских воинов и почти подчистую уничтожена артиллерия. Настроение русского народа было подавленным, никто уже не верил в победу. Тогда-то Петр — человек, безусловно, одаренный как политический стратег — и принял решение поднять боевой дух своих соотечественников, распространив передовицу с нужной информацией. Первые номера рассказывали об успешных военных маневрах и подкреплении со стороны союзников. Не случайно «Ведомости» называют «петровскими», ведь царь был не просто инициатором их создания, но и автором, цензором и критиком. Сохранились некоторые экземпляры с правками монаршей руки. Петр самолично проверял все, что готовилось к выпуску, что-то даже запрещал, сочинял тексты, находил время и возможности высказаться по поводу отдельных номеров. Поэтому можно сказать, что петровские «Ведомости» служили не только агитационным, но и пропагандистским орудием того времени.

По заветам Петра Великого: история возникновения и традиции празднования Дня печати в России

Позже издание перешло под руководство Академии наук, это произошло в 1728 году. Примерно тогда же изменилось и ее название: газета стала именоваться «Санкт-Петербургскими ведомостями». Тираж в ту эпоху не был фиксированным и количество менялось от выпуска к выпуску: это могло быть и 30 экземпляров, и 4000. Производство газеты было достаточно дорогостоящим делом и позволить себе ее купить могли далеко не все. Однако, несмотря на это, «Московские ведомости» просуществовали более 160 лет. Печатали их в типографии, которая принадлежала Московскому университету, и выпускали в свет с периодичностью дважды в неделю. Эстафету от крупных городов переняли и в провинции, в 1813 году в Астрахани стали издавать «Восточные ведомости».

После прихода к власти большевиков, стремившихся разрушить старый мир вместе с его традициями, «Ведомости» были отодвинуты на второй план. Газетой номер один с 1917 года стала «Правда», а вместе с этим был перенесен и праздник, который стали отмечать 5 мая. Название новой памятной даты — День советской печати — также соответствовало новым стандартам. 

Однако в 1991 году историческую дату создания петровской газеты вновь вернули. Согласно постановлению Президиума Совета РФ от 28 декабря, День российской печати празднуется 13 января.

Как отмечают День печати в России?

Персональный праздник «пишущей братии» 13 января в наши дни справляют все те, кто имеет отношение к издательскому делу и журналистике. Это и корреспонденты, и редакторы, и корректоры, и наборщики текстов, а сегодня — еще и трудовые коллективы электронных изданий. Под патронажем Союза журналистов России для работников печати проводятся праздничные мероприятия, дружеские встречи коллег по перу, ветеранов прессы и талантливой молодежи.

Вспоминают и тех, кто погиб в зоне боевых действий, выполняя свою работу. Журналистика — профессия мирная, и основное оружие журналиста — это перо, бумага, диктофон и фотоаппарат. Однако военкоры все же погибали при выполнении своих профессиональных обязанностей еще со времен Великой Отечественной войны. Как поется в «Корреспондентской застольной»  — песне, написанной Константином Симоновым и Матвеем Блантером в 1943 году — «с «лейкой» и блокнотом, а то и с пулеметом» советские журналисты всегда рвались на передовую вместе с простыми солдатами, а некоторые военкоры могли в сложных ситуациях заменить командиров, являясь офицерами Красной Армии.

День печати также считается профессиональным праздником журналистов

Тысячи корреспондентов сегодня разбросаны по «горячим точкам» всего мира. Они находятся на передовой даже без боевого оружия в руках, рискуя своей жизнью каждую минуту. Впрочем, реалии нашей жизни таковы, что риск для жизни у представителей «второй древнейшей профессии» существует не только в местах военных конфликтов. В поисках правдивой объективной информации журналисты могут затрагивать «неудобные» темы, становясь жертвами в мирное время.

Сегодня мир информации меняется с каждым днем, не исключено, что вскоре День Печати перестанет быть актуальным, уступив место «Дню блогера» или, к примеру, «тик-токера». А пока — традиции сохраняются, связывая поколения от Петра I до современных электронных СМИ.

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