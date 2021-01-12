В наш электронный век сложно себе представить, какое большое значение играла в свое время бумажная типографская передовица. 13 января все те, кто имеет прямое или косвенное отношение к выпуску периодических печатных изданий, отмечают свой персональный профессиональный праздник — День российской печати. Этой славной традиции уже больше 300 лет. В наступившем 2021 году День печати приходится на среду — обычный рабочий день для большинства россиян, но, безусловно, особый для всех тех, кто принимает участие в формировании и поддержании единого информационного пространства на бумажных носителях.

История возникновения праздника День печати

История праздника Дня печати связана с именем Петра I. В перечне правителей России сложно назвать более плодовитого на реформы царя, чем он. А начиналось все с создания первого бумажного издания, которое вышло из-под печатного станка 13 января 1703 года. «Петровская» газета получила название «Ведомости». К слову, среди многих петровских реформ и нововведений газетное дело просуществовало дольше всего. Российская журналистика также берет свое начало именно с этой памятной даты.

Слово «ведомости» означает «список, сводка каких-либо дел, фактических данных». По замыслу Петра, растиражированный печатный листок газеты должен был знакомить сограждан с грядущими реформами, приказами и прочими документами государственной важности. Если углубиться в историю, то можно найти более полное название первого петровского издания периодической печати — «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах».

В день 16 декабря Петром Великим был подписан указ, где перечислялось содержание первой газеты, а заодно и весь процесс ее создания — от написания текста до передачи его в Печатный двор. С того момента «Ведомости» начинают издаваться во всех крупных городах России, о чем говорят их дополненные и «уточненные» названия — «Московские Ведомости», «Российские Ведомости», «Ведомости Санкт-Петербурга». Строго говоря, первые номера издавались еще в 1702 году, однако это являлось «пробой пера» в прямом смысле — газеты эти сохранились в виде рукописей. Что же касается именно печатной версии, то она увидела свет 2 января по старому стилю или 13 января — по новому.

Петр I непосредственно участвовал в создании первых номеров «Ведомостей», в том числе и в качестве редактора. Можно смело утверждать, что газета увидела свет именно в этот год неспроста, ведь она выступала в роли агитационного средства. Шла Северная война с Карлом XII, русские войска терпели одно поражение за другим. Под Нарвой было убито до семи тысяч русских воинов и почти подчистую уничтожена артиллерия. Настроение русского народа было подавленным, никто уже не верил в победу. Тогда-то Петр — человек, безусловно, одаренный как политический стратег — и принял решение поднять боевой дух своих соотечественников, распространив передовицу с нужной информацией. Первые номера рассказывали об успешных военных маневрах и подкреплении со стороны союзников. Не случайно «Ведомости» называют «петровскими», ведь царь был не просто инициатором их создания, но и автором, цензором и критиком. Сохранились некоторые экземпляры с правками монаршей руки. Петр самолично проверял все, что готовилось к выпуску, что-то даже запрещал, сочинял тексты, находил время и возможности высказаться по поводу отдельных номеров. Поэтому можно сказать, что петровские «Ведомости» служили не только агитационным, но и пропагандистским орудием того времени.

Позже издание перешло под руководство Академии наук, это произошло в 1728 году. Примерно тогда же изменилось и ее название: газета стала именоваться «Санкт-Петербургскими ведомостями». Тираж в ту эпоху не был фиксированным и количество менялось от выпуска к выпуску: это могло быть и 30 экземпляров, и 4000. Производство газеты было достаточно дорогостоящим делом и позволить себе ее купить могли далеко не все. Однако, несмотря на это, «Московские ведомости» просуществовали более 160 лет. Печатали их в типографии, которая принадлежала Московскому университету, и выпускали в свет с периодичностью дважды в неделю. Эстафету от крупных городов переняли и в провинции, в 1813 году в Астрахани стали издавать «Восточные ведомости».

После прихода к власти большевиков, стремившихся разрушить старый мир вместе с его традициями, «Ведомости» были отодвинуты на второй план. Газетой номер один с 1917 года стала «Правда», а вместе с этим был перенесен и праздник, который стали отмечать 5 мая. Название новой памятной даты — День советской печати — также соответствовало новым стандартам.

Однако в 1991 году историческую дату создания петровской газеты вновь вернули. Согласно постановлению Президиума Совета РФ от 28 декабря, День российской печати празднуется 13 января.

Как отмечают День печати в России?

Персональный праздник «пишущей братии» 13 января в наши дни справляют все те, кто имеет отношение к издательскому делу и журналистике. Это и корреспонденты, и редакторы, и корректоры, и наборщики текстов, а сегодня — еще и трудовые коллективы электронных изданий. Под патронажем Союза журналистов России для работников печати проводятся праздничные мероприятия, дружеские встречи коллег по перу, ветеранов прессы и талантливой молодежи.

Вспоминают и тех, кто погиб в зоне боевых действий, выполняя свою работу. Журналистика — профессия мирная, и основное оружие журналиста — это перо, бумага, диктофон и фотоаппарат. Однако военкоры все же погибали при выполнении своих профессиональных обязанностей еще со времен Великой Отечественной войны. Как поется в «Корреспондентской застольной» — песне, написанной Константином Симоновым и Матвеем Блантером в 1943 году — «с «лейкой» и блокнотом, а то и с пулеметом» советские журналисты всегда рвались на передовую вместе с простыми солдатами, а некоторые военкоры могли в сложных ситуациях заменить командиров, являясь офицерами Красной Армии.

Тысячи корреспондентов сегодня разбросаны по «горячим точкам» всего мира. Они находятся на передовой даже без боевого оружия в руках, рискуя своей жизнью каждую минуту. Впрочем, реалии нашей жизни таковы, что риск для жизни у представителей «второй древнейшей профессии» существует не только в местах военных конфликтов. В поисках правдивой объективной информации журналисты могут затрагивать «неудобные» темы, становясь жертвами в мирное время.

Сегодня мир информации меняется с каждым днем, не исключено, что вскоре День Печати перестанет быть актуальным, уступив место «Дню блогера» или, к примеру, «тик-токера». А пока — традиции сохраняются, связывая поколения от Петра I до современных электронных СМИ.