Михаил Горбачев назвал организаторов нападения на Капитолий США

Москва, 11 января. Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что знает, кто совершил нападение на Конгресс США 6 января.

«Очевидно, что штурм Капитолия был спланирован заранее, и ясно, кем», — цитирует экс-политика Washington Examiner, обращая внимание, что речь идет об администрации Трампа.

Горбачев добавил, что гражданские беспорядки «поставили под сомнение будущую судьбу Соединенных Штатов как государства». По его мнению, «новому поколению» политиков придется искать пути противостояния внутренней розни.

«Люди, которые не хотят войны, объединятся, и их лидерам придется искать выход, — заявил Горбачев. — Они найдут новые формы договоров, в которых будут учтены новые виды оружия».

Издание подчеркивает, что в настоящее время международная реакция на попытку штурма Капитолия «продолжает разворачиваться». В частности, британский депутат Том Тугендхат, который является председателем парламентского комитета по иностранным делам, согласился с утверждением Горбачева о том, что в результате подобных происшествий международное положение США ухудшится.

«Я молюсь за Соединенные Штаты Америки, потрясенные недавним нападением на Конгресс. Я молюсь за тех, кто потерял жизнь, — заявил Тугендхат. — Насилие всегда саморазрушительно. Я призываю всех способствовать культуре встреч и заботы для построения общего блага».

Шестого января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, пытаясь воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, состоявшихся 3 ноября. Согласно официальным данным, победу одержал демократ Джо Байден. В результате беспорядков в Вашингтоне погибли пять человек, включая одного полицейского.

Демократы обвиняют Трампа в подстрекательстве к насилию и требуют его досрочной отставки. Twitter навсегда заблокировал учетную запись Трампа после атаки сторонников президента на Капитолий США.