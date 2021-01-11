Экс-мэр Томска Иван Кляйн останется в СИЗО до начала весны

Томск, 11 января. Кировский районный суд продлил на два месяца срок содержания в СИЗО экс-мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом сообщил источник ФАН.

Накануне процесса сторона защиты экс-мэра в своем Telegram-канале рассказала, что о проведении судебного заседания их предупредили поздно — утром 11 января. У адвокатов было лишь несколько часов на ознакомление с материалами ходатайства следствия об основаниях для продления срока нахождения под стражей. Отмечается, что срок содержания экс-мэра Томска под стражей истекал 13 января.

Кировский районный суд удовлетворил в полной мере ходатайство следователя о продлении ареста экс-мэра еще на два месяца — до 13 марта.

Накануне ФАН сообщал, что временно отстраненный мэр Томска Иван Кляйн, подозреваемый в превышении полномочий, был госпитализирован в медсанчасть СИЗО с острым заболеванием.