Политолог-американист раскритиковал высказывание Шварценеггера о Трампе 

Санкт-Петербург, 11 января. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян раскритиковал Арнольда Шварценеггера после его высказывания о президенте США Дональде Трампе. Свое мнение специалист высказал в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Шварценеггер заявил ранее, что Трамп войдет в историю как худший президент США, потому что он пытался организовать государственный переворот, убеждая людей во лжи. Республиканец и бывший губернатор штата Калифорния также поддержал избранного президента США демократа Джозефа Байдена.

«Ваш успех будет означать успех для нашей страны», — так Шварценеггер закончил свое обращение к Байдену.

«В конце его заявления так и хочется сказать: «Аминь». Но, пусть Шварценеггер живет со своими демонами сам. Я давно не отношусь серьезно к нему как к актеру, а уж тем более, как к политику. Подобные персонажи случайно попали в политику и не случайно оттуда вышли. А Голливуд и политика — это отдельная статья и отдельный разговор. Все изощрения именно оттуда и начинались», — высказался Ордуханян.

По мнению политолога-американиста, прежде, чем делать политические заявления, Арнольду Шварценеггеру следует заняться своей семьей и разберется с личными проблемами.

Шестого января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал Байден. Демократы потребовали досрочной отставки Трампа, обвиняя его в подстрекательстве к насилию. Они уже внесли в Конгресс статью импичмента Трампу о «подстрекательстве к мятежу». Сенат может рассмотреть эту инициативу 19 января.

Позднее администрация Twitter навсегда заблокировала учетную запись Трампа после атаки сторонников президента на Капитолий США.