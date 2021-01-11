Эксперт объяснил, почему Армения никогда не согласится на натовских миротворцев

Санкт-Петербург, 11 января. Политический эксперт, сотрудник Российско-армянского университета Антон Евстратов считает предложения западных дипломатов заменить российских миротворцев натовскими не более чем интеллектуальной игрой, далекой от воплощения на практике.

«В Армении в политическом или в общественном поле такую возможность всерьез никто не рассматривает. Эти инициативы американцев не являются чем-то серьезным. Никто не ждет в Армении миротворцев стран НАТО», — заявил Антон Евстратов в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Мировая политика в 2021-м. От США до Карабаха».

По словам эксперта, армяне убедились на практике, что только Россия и российские миротворцы могут защитить территорию Армении и сохранить мир в регионе.

«В результате конфликта значительную часть территории потеряла республика Арцах, но и Армения потеряла и теряет какую-то часть своей территории, например, населенный пункт Шурнуха. Что вопиюще. И настроения населения Армении по этому поводу крайне негативные. Но возлагаются надежды на российское руководство и российских миротворцев, которые могут защитить Армению. В той же Шурнухе российские миротворцы сейчас стоят вместе с армянскими военнослужащими», — рассказал Антон Евстратов.

По его словам, Россия в Армении воспринимается как та сторона, которая может реально остановить кровопролитие.

«В этом отношении российские миротворцы воспринимаются как независимые арбитры, которые могут сохранить мир и справедливость», — пояснил Антон Евстратов.

Десятого ноября 2020 года лидеры Армении, Азербайджана и России сообщили о подписании соглашения по прекращению огня в Нагорном Карабахе. В регион были введены российские миротворцы в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Они разместились в Карабахе и Лачинском коридоре.