Политолог рассказал, чем грозит России назначение Бернса на пост главы ЦРУ

Санкт-Петербург, 11 января. Чем грозит России назначение Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ, рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Одиннадцатого января президент США Джозеф Байден выдвинул на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) дипломата Бернса, который был послом США в России с 2005 по 2008 годы.

«Все назначения на европейском, особенно на российском, направлениях, будут подчинены исключительно русофобской политике. С приходом Байдена она будет только усиливаться», — прокомментировал Ордуханян.

Эксперт подчеркнул, что русофобская политика направлена на смену режима, поэтому попытки государственного переворота в России будут возникать на протяжении всего 2021 года. Также специалист отметил, что с назначением Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ, связи США с Алексеем Навальным и иными иноагентами будут расширяться. Поэтому у российских оппозиционеров «также неожиданно будут появляться деньги на широчайшую антироссийскую и русофобскую деятельность».

Однако, по словам политолога-американиста, риторика по поводу стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) «останется только риторикой». Поэтому России не нужно ожидать серьезных подвижек на этот счет.

Напомним, говоря об американо-российских отношениях в декабре 2020 года, Бернс отметил «узкий диапазон возможностей» для взаимодействия Москвы и Вашингтона. Он указывал на важность сохранения договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) в качестве «защитного ограждения» в отношениях двух стран и растущее влияние РФ на Ближнем Востоке.