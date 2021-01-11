Почти девять тысяч звонков поступило на номер 112 от томичей в новогодние праздники

Томск, 11 января. Почти девять тысяч звонков поступило на номер 112 от томичей за первые 10 дней 2021 года. Об этом сообщила администрация региона.

Отмечается, что 1627 звонков касались сферы деятельности медицинских служб, 656 — полиции, 124 — пожарной охраны, 13 — службы газа. Остальные вызовы были перенаправлены в единые дежурные диспетчерские службы муниципалитетов, а также часть вызовов оказались повторными.

В свою очередь полиция сообщила, что в период новогодних праздников на территории региона зарегистрировано 171 преступление, 93 из которых уже удалось раскрыть. Основном часть совершенных преступлений были связаны с грабежом, кражами и мошенничеством.

Наиболее напряженной в регионе оказалась обстановка с пожарами. Только за первые 10 дней года ликвидировано 95 возгораний. Причиной 28 из них стало неосторожное обращение с огнем, в 31 случае пожары возникли из-за неправильной эксплуатации отопительных печей, в 30 случаях из-за неисправной электрической проводки.

Накануне ФАН сообщал, что спасатели рассказали о необходимости контроля за работой отопительных приборов. С основными правилами противопожарной безопасности при эксплуатации каминов и печей можно ознакомиться на официальном сайте ГУ МЧС.