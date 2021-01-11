Эфиопия заложила плотину в штате Амхара на фоне споров с Суданом по ГЭС «Возрождение»

Аддис-Абеба, 11 января. Министр ирригации и водных ресурсов Эфиопии Селеши Бекеле сообщил о начале строительства новой плотины в штате Амхара, предназначенной для сельскохозяйственных нужд. Дамба должна положительно повлиять на экономику региона и предоставить рабочие места тысячам граждан страны.

Несмотря на наличие полезных ископаемых и огромные человеческие ресурсы, Эфиопия остается аграрным государством. Экспорт сельскохозяйственной продукции играет важную роль в пополнении бюджета. При этом республика не полностью обеспечивает себя базовыми продуктами питания, делая ставку на более востребованные культуры, такие как кофе и хлопок.

Строительство ирригационной дамбы Ajima Chacha в Северной Шеве (штат Амхара) откроет новые возможности для сельскохозяйственной деятельности. Как отметил Селеши Бекеле, регион идеально подходит для выращивания овощей, яблок, пшеницы и ячменя. Плотина повысит производительность местных аграрных предприятий, что поможет гарантировать продовольственную безопасность страны.

Согласно проекту, длина плотины составит 372 метра, высота — 45,5. Объем запасаемой воды — до 55 миллионов кубометров. Строительство обойдется в пять миллиардов эфиопских быров (более девяти миллиардов рублей). Планируется, что объект подготовят и сдадут в эксплуатацию в течение трех лет.

Дамба Ajima Chacha — не единственный подобный проект Эфиопии. Параллельно на реке Омо возводится гидроэлектростанция «Койша». А неподалеку от границы с Суданом на Голубом Ниле идет строительство ГЭС «Возрождение», являющейся причиной ожесточенных споров между Каиром, Аддис-Абебой и Хартумом относительно правил и сроков заполнения водохранилища плотины.