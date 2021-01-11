Иран держит курс на восстановление отношений со странами Персидского залива

Министр сельского хозяйства и рыболовства Омана в ходе встречи с послом Ирана обсудил пути развития сотрудничества между двумя странами. Таким образом, Тегеран, сближаясь с соседями, фактически обезопасил себя от внутрирегиональных конфликтов.

Как сообщает агентство IRNA, глава оманского ведомства Сауд Хамуд аль-Хабси в разговоре с иранским послом отметил, что, несмотря на разгар пандемии, экспорт иранской сельскохозяйственной продукции в Оман не прекратился, а также указал на важность взаимодействия с Тегераном в области продовольственной безопасности.

В свою очередь посол исламской республики Али Наджафи подчеркнул развитие отношений двух стран в торговой сфере.

Помимо этого, стороны обратили внимание на необходимость доработки меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области сельского хозяйства и рыболовства.

Улучшение отношений с ССАГПЗ

Примечательно, что встреча состоялась на фоне улучшения взаимоотношений между арабскими странами ближневосточного региона.

Так, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 января подписали соглашение о прекращении конфликта с Катаром, в результате которого с последнего была снята блокада, стороны обязались соблюдать суверенитет других стран и сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом.

При этом Саудовская Аравия фактически выполнила условия для улучшения отношений с Ираном, которые прежде озвучил пресс-секретарь иранского МИД Саид Хатибзаде. По его словам, Тегеран готов пойти на сближение с Эр-Риядом, если тот прекратит поддержку экстремистов в регионе, будет избегать вмешательства во внутренние дела других государств и снимет блокаду с Катара.

Также о готовности Ирана к сотрудничеству с соседними странами заявил посол Ирана в Кувейте, назвав разногласия между Тегераном и Эр-Риядом лишь временной проблемой.

Призыв экс-премьера Катара к диалогу с Ираном

К диалогу стран Персидского залива с Ираном в своем микроблоге в Twitter призвал и бывший премьер-министр Катара Хамид Бен Джасим.

Обратив внимание на разрешение противоречий между арабскими странами и смену руководства США, он посоветовал воспользоваться такой возможностью и провести переговоры с иранским руководством.

سبق وان قلت أثناء التصعيد الأميركي في فترة أدارة ترمب أن فتح حوار بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي قد يحقق نتائج مهمة. فمثل هذا الحوار قد ينهي التوتر في المنطقة ويعزز الثقة بين ضفتي الخليج. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 9, 2021

«Во время эскалации напряженности вокруг США в период правления Трампа я заявил, что диалог между Ираном и Союзом сотрудничества арабских государств Персидского залива принесет важные результаты. Такой диалог положит конец региональной напряженности и укрепит доверие между двумя берегами залива», — написал он.

Возможная реакция США на деэскалацию обстановки в Персидском заливе

Иран, придерживаясь примирительной риторики в адрес соседей и развивая сотрудничество с государствами залива, в определенной степени обезопасил себя от внутрирегиональных конфликтов. Однако такое положение дел ставит под вопрос развитие отношений с Пентагоном.

Напомним, на территориях Катара, Саудовской Аравии и Бахрейна находятся объекты ВС США. С одной стороны, деэскалация напряженности в регионе одновременно снижает угрозу и для размещенных здесь американских войск. С другой — укрепление позиций Ирана может быть рассмотрено Вашингтоном как ослабление позиций Штатов, особенно с учетом последних достижений иранской ядерной программы.

Поэтому трудно предсказать последствия улучшения отношений Тегерана с соседями-союзниками Штатов до выяснения позиции нового правительства США в отношении исламской республики.

Улучшение отношений между арабскими странами Персидского залива и Ираном начало намечаться в конце 2020 — начале 2021 года одновременно с резким ростом напряженности между Тегераном и Вашингтоном. Обе стороны повысили активность своих вооруженных сил и нарастили военное присутствие в регионе, официальные лица неоднократно обменивались угрозами.