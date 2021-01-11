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Иран держит курс на восстановление отношений со странами Персидского залива

Иран держит курс на восстановление отношений со странами Персидского залива

Министр сельского хозяйства и рыболовства Омана в ходе встречи с послом Ирана обсудил пути развития сотрудничества между двумя странами. Таким образом, Тегеран, сближаясь с соседями, фактически обезопасил себя от внутрирегиональных конфликтов.

Как сообщает агентство IRNA, глава оманского ведомства Сауд Хамуд аль-Хабси в разговоре с иранским послом отметил, что, несмотря на разгар пандемии, экспорт иранской сельскохозяйственной продукции в Оман не прекратился, а также указал на важность взаимодействия с Тегераном в области продовольственной безопасности.

В свою очередь посол исламской республики Али Наджафи подчеркнул развитие отношений двух стран в торговой сфере.

Помимо этого, стороны обратили внимание на необходимость доработки меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области сельского хозяйства и рыболовства.

Улучшение отношений с ССАГПЗ

Примечательно, что встреча состоялась на фоне улучшения взаимоотношений между арабскими странами ближневосточного региона.

Так, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 января подписали соглашение о прекращении конфликта с Катаром, в результате которого с последнего была снята блокада, стороны обязались соблюдать суверенитет других стран и сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом.

При этом Саудовская Аравия фактически выполнила условия для улучшения отношений с Ираном, которые прежде озвучил пресс-секретарь иранского МИД Саид Хатибзаде. По его словам, Тегеран готов пойти на сближение с Эр-Риядом, если тот прекратит поддержку экстремистов в регионе, будет избегать вмешательства во внутренние дела других государств и снимет блокаду с Катара.

Также о готовности Ирана к сотрудничеству с соседними странами заявил посол Ирана в Кувейте, назвав разногласия между Тегераном и Эр-Риядом лишь временной проблемой.

Призыв экс-премьера Катара к диалогу с Ираном

К диалогу стран Персидского залива с Ираном в своем микроблоге в Twitter призвал и бывший премьер-министр Катара Хамид Бен Джасим

Обратив внимание на разрешение противоречий между арабскими странами и смену руководства США, он посоветовал воспользоваться такой возможностью и провести переговоры с иранским руководством.

«Во время эскалации напряженности вокруг США в период правления Трампа я заявил, что диалог между Ираном и Союзом сотрудничества арабских государств Персидского залива принесет важные результаты. Такой диалог положит конец региональной напряженности и укрепит доверие между двумя берегами залива», — написал он.

Возможная реакция США на деэскалацию обстановки в Персидском заливе

Иран, придерживаясь примирительной риторики в адрес соседей и развивая сотрудничество с государствами залива, в определенной степени обезопасил себя от внутрирегиональных конфликтов. Однако такое положение дел ставит под вопрос развитие отношений с Пентагоном. 

Иран держит курс на восстановление отношений со странами Персидского залива

Напомним, на территориях Катара, Саудовской Аравии и Бахрейна находятся объекты ВС США. С одной стороны, деэскалация напряженности в регионе одновременно снижает угрозу и для размещенных здесь американских войск. С другой — укрепление позиций Ирана может быть рассмотрено Вашингтоном как ослабление позиций Штатов, особенно с учетом последних достижений иранской ядерной программы. 

Поэтому трудно предсказать последствия улучшения отношений Тегерана с соседями-союзниками Штатов до выяснения позиции нового правительства США в отношении исламской республики.

Улучшение отношений между арабскими странами Персидского залива и Ираном начало намечаться в конце 2020 — начале 2021 года одновременно с резким ростом напряженности между Тегераном и Вашингтоном. Обе стороны повысили активность своих вооруженных сил и нарастили военное присутствие в регионе, официальные лица неоднократно обменивались угрозами.

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