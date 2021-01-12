Ливан заявил о самом высоком росте коронавируса в мире

Бейрут, 12 января. Ливанские медики заявили о мировом коронавирусном рекорде, который установила страна. Об этом сообщил телеканал Halab Today.

О рекордном приросте суточных диагнозов COVID-19 в Ливане заявил глава Ассоциации врачей Шараф абу Шараф.

«Заболеваемость коронарными инфекциями в Ливане превысила отметку в 15 процентов, — сказал Шараф абу Шараф. — Это очень высокий показатель, который не зафиксировала ни одна страна в мире».

Глава ассоциации медиков Ливана пояснил, что 9 января 2021 года было зарегистрировано 5414 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 20 человек.

В Ливане в период 8-9 января текущего года действительно был установлен антирекорд. Но уже 10 января врачи диагностировали не такие высокие показатели — 3743 новых случая заражения COVID-19.

Рекордный прирост устанавливала и Франция. 6 ноября 2020 года французские врачи диагностировали 62 424 новых случая заражения коронавирусом. А уже 7 ноября суточный показатель вырос до 88 790 новых диагнозов.

Турция в конце ноября прошлого года тоже показала резкие темпы роста среднесуточных показателей. 22 ноября в этой стране заразились 16 367 человек. Через три дня данный показатель вырос до 28 351 диагнозов.

В Ливане 5 января 2021 года коронавирусом заразились 3 620 человек. Спустя четыре дня было зафиксировано уже 5 414 новых диагнозов в сутки.



В контексте французской статистики, которая 7 ноября 2020 года регистрировала прирост на 42,23%, заявления Шарафа Абу Шарафа о том, что Ливан установил мировой рекорд, зафиксировав увеличение количества заболевших на 15% за 24 часа, выглядят неоднозначно.

Это может быть связано с намерением официального Бейрута ужесточить локдаун. С соответствующей рекомендацией выступил Консультативный комитет по борьбе с пандемией коронавируса. Официальному Бейруту предлагается закрыть международный аэропорт, магазины и супермаркеты.

В целом ситуация с пандемией в Ливане достаточно сложная. В больницах уже не хватает коек в отделениях интенсивной терапии для заразившихся COVID-19.