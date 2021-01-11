Потап и Настя Каменских не хотят покидать Мальдивы

Москва, 11 января. Творческий и семейный союз в составе Анастасии Каменских и Алексея Потапенко, более известного как Потап проводит январские каникулы на Мальдивах. Пара приземлилась на островах еще в канун рождества и в Киев пока возвращаться не планирует.

Звездная чета неразлучна, но помимо отдыха, Потап и Настя активно занимаются соцсетями. Непременные фотосъемки для Instagram— на радость поклонникам, которые ждут новых публикаций.

; ; ; ; View this post on Instagram ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) Настя Каменских опубликовала несколько десятков фото в бикини, а на этот раз решила поделиться совместным кадром с мужем. Для пущего эффекта возлюбленные облачились в одинаковые наряды. Выбор певицы пал на кипенно-белую рубашку и мини-юбку такого же цвета с голубым принтом. А Алексей Потапенко надел белоснежные шорты и бело-голубую футболку. Подпись, Каменских решила не ставить и ограничилась смайликом. Комплименты от поклонников посыпались почти сразу же после публикации.

«Вы нереально красивые», «Отличный фэмили-лук», «От вас веет любовью», «Потап такой необычный», «Милота», «А пели, что не пара, да вы идеальная пара», — высказываются в комментариях фанаты дуэта.

В этом году многие звезды России и Украины выбрали для себя отдых на Мальдивах. Здесь можно было встретить Ольгу Бузову с молодым человеком, Ксению Бородину, Ирину Дубцову и Полину Гагарину с детьми, а вот Анастасия Волочкова не смогла попасть на любимый курорт.