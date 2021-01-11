«Коммунисты России» осудили Трампа и Байдена за клевету в отношении Кубы

Обвинения американцев в адрес кубинского руководства в том, что оно якобы финансирует международных преступников, являются форменной клеветой. Об этом в интервью ФАН заявил председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленные источники в Госдепартаменте, опубликовал информацию, что США собираются вернуть Кубу в список стран, которые, по мнению Вашингтона, спонсируют терроризм. Предполагается, что таким образом уходящая администрация Дональда Трампа хочет «усложнить жизнь» команде избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, когда тот попытается установить дипломатические связи с Гаваной.

«Вы знаете, я сильно сомневаюсь, что новый американский президент будет этим заниматься, — поделился опасениями Сурайкин. — Ведь сам Байден представляет собой еще старую генерацию политических лидеров США, которые активно боролись с Фиделем Кастро. Так что, когда Барак Обама решил снять торговую блокаду с острова, именно Конгресс и такие вот ветераны американской империалистической политики не дали пройти этому решению».

Глава «Коммунистов России» убежден, что Байден как политик, который долгое время состоял в команде государственных деятелей США, целенаправленно «душивших Кубу», не станет исправлять «пакости Трампа».

«Кроме того, я не считаю, что действующий президент Соединенных Штатов хочет таким образом насолить своему преемнику, — сказал эксперт. — Думаю, это вполне себе независимая политическая линия самого Трампа. Вообще, Гаване не так уж и важно, кто в данный момент хозяйничает в Белом доме: демократы или республиканцы — все они будут продолжать текущую американскую империалистическую политику».

Собеседник ФАН заявил, что «господам из Вашингтона» не нравится «сильное и независимое социалистическое государство», которое находится прямо у них под боком.

«Экономическая блокада Кубы, которая началась еще в начале 60-х, продолжается до сих пор! — возмущен Сурайкин. — Вы знаете, что суда, которые захотят в кубинских порта, потом не имеют права швартоваться в американских? А сейчас США ввели еще более строгие санкции по отношению к Гаване, потому что та поддерживает Венесуэлу».

Глава «Коммунистов России» заявил, что внесение Кубы в список стран-спонсоров терроризма является вершиной абсурда, поскольку это социалистическое государство всегда было крайне миролюбивым.