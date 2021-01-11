Самые рейтинговые события 2020 года на телевидении

Телевизионный рейтинг — это показатель процента зрителей, которые посмотрели то или иное событие по телевизору. Первый канал предоставил ФАН анализ телевизионного рейтинга за 2020 год.

Так, в ушедшем году наибольшую зрительскую аудиторию собирали программы именно Первого канала. В ТОП-10 вошли сразу семь телепередач, компанию Первому составили только «НТВ» и «Россия-1». ТОП-100 и вовсе наполовину состоял из программ Первого канала. Кроме того, он удержал абсолютное лидерство среди просматриваемых каналов, замыкали тройку лидеров все те же «НТВ» и «Россия-1».

Новогоднюю ночь львиная доля российских граждан предпочла также отмечать с Первым каналом. Лидирующую позицию рейтинга заняло новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина, вторую строчку заняла первая часть новогоднего шоу Первого, а вот замкнуло тройку лидеров новогоднее обращение главы страны на телеканале «Россия-1».

В «десятку лучших» вошли всеми любимые комедии «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница», которые россияне предпочли смотреть на «России-1». А вот «Иронию судьбы, или С легким паром» и «Любовь и голуби» зрители посмотрели по Первому. Также в ТОП-10 попало выступление президента и новогоднее шоу «Маска продолжение» на «НТВ».

По результатам анализа рейтинга, самым смотрибельным событием 2020 года стало обращение президента РФ в новогоднюю ночь, за ним следует военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и замыкает тройку лидеров шоу Новогодняя ночь, все транслировались на Первом канале.

В десятку популярных эфиров 2020 года вошли новогодний проект НТВ «Маска», трансляция авиационного парада, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, новости, посвященные Дню победы, Парад победы Первого. Восьмую строчку рейтинга занимает новогоднее обращение президента Путина на канале «Россия-1», за ним следует «Диверсант.Крым» — праздничный выпуск к 9 мая на Первом и венчает десятку лидеров фильм «Одесский пароход» телеканала «Россия-1», вышедший в эфир 1 января 2020 года.