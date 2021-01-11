Эксперт назвал основной темой переговоров по Карабаху Лачинский коридор

Санкт-Петербург, 11 января. Профессор кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов заявил в эфире Медиагруппы «Патриот», что одной из основных тем переговоров между лидерами Армении, Азербайджана и России является проработка более детального режима функционирования Лачинского коридора.

«Будет обсуждаться установление более серьезного контроля над Лачинским коридором, чтобы не происходило инцидентов, подобных тому, который случился 26 ноября 2020 года уже после подписания соглашения о прекращении огня. А именно —просачивание вооруженных формирований на территорию, подконтрольную азербайджанской армии, которое привело к серьезному нарушению режима прекращения огня, погибли военнослужащие, после чего азербайджанская армия часть этих людей уничтожила, а часть задержала. И вчерашнее заявление министра иностранных дел Азербайджана, в котором было сказано, что так как эти люди пришли на территорию Азербайджана уже после подписания трехстороннего соглашения, то они будут считаться не военнопленными, а террористами, свидетельствует о том, что проблема есть», — сказал эксперт.

По его мнению, стороны попытаются совместными усилиями выработать оптимальный режим функционирования Лачинского коридора, чтобы не допустить таких инцидентов в дальнейшем.

«Это будет самым важным моментом обсуждаемых проблем», — считает Ниязи Ниязов.

Напомним, заключенные при посредничестве Москвы соглашения между Ереваном и Баку об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе реализуются последовательно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля.