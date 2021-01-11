Алжир и Саудовская Аравия укрепляют сотрудничество в сфере инфраструктуры

Эр-Рияд, 11 января. Министр жилищного строительства Саудовской Аравии Маджид Аль-Хогайл и его алжирский коллега Камель Насри подписали меморандум, касающийся взаимодействия стран в сфере жилья и инфраструктуры, сообщает Saudi Press Agency.

По данным журналистов, согласовал документ в режиме онлайн-конференции глава Управления международного сотрудничества принимающей стороны, член королевской династии Таляль ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Кроме того, на встрече присутствовали послы двух государств. Договоренности поспособствуют укреплению двусторонних связей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что посольство Великобритании финансирует зеленые проекты в Алжире. Дипломатическое представительство объявило конкурс среди экологических программ.