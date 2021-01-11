В ЦИК РФ высоко оценили процедуру президентских выборов в Киргизии

Бишкек, 11 января. Член Центральной избирательной комиссии России Сиябшах Шапиев в эксклюзивной беседе с ФАН высоко оценил проведение президентских выборов в Киргизии и референдума по вопросу о форме правления в стране, прошедших там в минувшее воскресенье.

В течение дня выборов, 10 января, член ЦИК РФ посетил 28 участков в Бишкеке, где беседовал с избирателями, наблюдателями, членами комиссий. Шапиев отметил эффективную работу на всех уровнях по организации выборов в Киргизии.

«На этих выборах очень слаженно работали органы власти, избирательные комиссии, — уверенно заявил собеседник ФАН. — При ЦИК Киргизии была создана специальная группа из представителей МВД, прокуратуры и Государственного комитета национальной безопасности. На любое сообщение, которое поступало, но их было очень мало, тут же оперативно реагировали. О результатах сообщали средства массовой информации, это помогало снять напряженность по тем случаям, где якобы имелись нарушения».

Шапиев обратил внимание на техническое обеспечение при проведении выборов. Все избирательные участки в Киргизии были оснащены электронными избирательными урнами, которые автоматически вели учет голосов. Кроме того, на каждом участке в обязательном порядке проводилась процедура считывания биометрических данных граждан, только после которой избиратели получали бюллетень.

Эксперт отметил максимальную прозрачность голосования.

«Вся процедура не вызвала ни у кого, как я знаю, претензий или подозрений, что имелись нарушения в ходе проведения выборов и подсчета голосов», — сообщил член ЦИК.

Выборы проходили также при соблюдении всех необходимых антикоронавирусных мер. Для участия в голосовании избиратели должны были пройти обязательную термометрию, а также быть в масках.

«Конечно, на каждом участке измерялась температура у граждан, была обработка средствами дезинфекции и раздавались маски, чтобы не было проблем», — заверил Шапиев.

Напомним, что 11 января стало известно о победе на президентских выборах в Киргизии Садыра Жапарова. Он набрал 79,20% голосов, согласно данным с 98,02% участков для голосования в стране.

Ранее сенаторы Российской Федерации, наблюдающие за выборами президента Киргизии, отметили, что страна серьезно подготовилась к проведению выборов. Заместитель председателя комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин подчеркнул, что работа наблюдателей на выборах в Киргизии организована очень продуманно и четко.

Первый заместитель председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко высоко оценил обучение и квалификацию членов избирательных комиссий.

В свою очередь член комитета СФ по социальной политике по линии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Владимир Круглый обратил внимание на качественную работу технических служб и соблюдение антикоронавирусных мер безопасности, масочного режима.