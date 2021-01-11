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Боевики ИГ наладили кустарное производство оружия на Синайском полуострове

Боевики ИГ наладили кустарное производство оружия на Синайском полуострове

Каир, 11 января. Боевики террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), действующие на Синайском полуострове, занялись кустарным производством вооружения из подручных материалов, сообщает информационное агентство Anna News.

По данным СМИ, члены группировки «Вилаят Синай», которая является филиалом ИГ в Египте, таким образом восполняют собственные арсеналы. Так, для изготовления самодельных ручных гранатометов джихадисты используют обычные металлические трубы. Стрельба из такого оружия ведется боеприпасами, которые радикальные исламисты также делают сами.

В ходе недавних столкновений с египетскими правительственными войсками террористам удалось уничтожить бульдозер при помощи своего изделия. При этом стрельба по технике велась с близкого расстояния, что свидетельствует о его крайне невысокой точности.

Напомним, после государственного переворота в 2011 году в Египте все еще действуют джихадисткие ячейки. Эпицентром напряженности является Синайский полуостров, где регулярно происходят боестолкновения между террористами и подразделениями ВС страны. Радикальные исламисты ведут преимущественно партизанскую войну, избегая прямых столкновений с хорошо вооруженной армией.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что террористы ИГ заминировали дома мирных жителей египетской провинции Северный Синай.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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