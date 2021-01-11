Ученые Уганды не могут объяснить массовую гибель рыбы на озере Виктория

Кампала, 11 января. Массовая гибель рыбы на озере Виктория у берегов Уганды продолжается уже три недели, однако ответственные службы страны не могут дать однозначного объяснения происходящему.

Рыболовная отрасль Уганды приносит государству немалые экспортные доходы. Однако недавнее решение правительства ужесточить контроль за незаконным ловом и параллельное внедрение аквакультуры снизили объем поставок товара за рубеж. Произошедший на этом фоне природный катаклизм может нанести серьезный урон сельскохозяйственной отрасли страны.

Причины массового мора остаются неизвестными, сообщает Daily Monitor. Уполномоченный по рыболовству в Министерстве сельского хозяйства Том Букенья заявил, что на данный момент рассматривается несколько версий: как отравление рыбы вследствие деятельности человека, так и естественные причины.

Для ученых критически важно исключить первый вариант, поскольку местные жители собирают и обрабатывают выброшенную на берег рыбу для дальнейшей продажи в прибрежных районах. Соответственно, существует угроза отравления некачественным товаром среди людей.

Национальное управление по охране окружающей среды Уганды (NEMA) считает, что массовая гибель рыбы связана с падением уровня кислорода в озере. В результате недавних наводнений в озере оказалось множество растений, которые гниют на дне, лишая воды кислорода. Такие случаи на Виктории уже происходили, однако ранее последствия были не настолько масштабными.

Повышенный уровень осадков, зафиксированный в Восточной Африке в 2020 году, отразился не только на рыболовной отрасли Уганды. Проливные дожди стали причиной разрушительных наводнений в Судане. Правительство республики вынуждено объявило чрезвычайное положение и обратилось за помощью к соседним странам и международным организациям.