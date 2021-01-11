Начало 2021-го: «похороны» демократии в США, московское примирение Баку и Еревана

Еще не прошел и месяц с наступления нового года, а 2021-й уже полон «очевидного-невероятного» — выявление новых штаммов коронавируса, штурм Капитолия сторонниками республиканцев и блокировка аккаунтов Дональда Трампа в американских социальных сетях. Но есть и позитивные события, например, трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. В ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, эксперты и политологи обсудили, что ждет неугомонного Трампа и Республиканскую партию США, а также какая роль отведена России на трехсторонней встрече по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

США: из колыбели демократии в «мягкую диктатуру»

Колыбель демократии не перестает удивлять своими недемократичными выходками. В частности, после штурма Капитолия сторонниками республиканцев ведущие американские социальные сети заблокировали аккаунты Дональда Трампа, не оставив своему действующему президенту шанса даже высказаться по этому поводу. По мнению директора Института политических исследований, члена Общественной палаты РФ Сергея Маркова, это повод для беспокойства не только самого Трампа, но и для мировой общественности. Поскольку блокировка политика такого уровня говорит о том, что власть одной из ведущих мировых держав принадлежит истеблишменту США и руководству глобальных корпораций, а не президенту. Политолог видит в этом угрозу и для России.

«Их цель — подчинить себе весь мир. И раз у России сильный суверенитет: у нас есть ядерное оружие, огромная территория и народ, который 500 лет живет независимо, — мы одна из главных проблем для тех, кто сейчас пришел к власти в США. Очевидно, что в сентябре 2021 года в связи с выборами в Госдуму они будут пытаться осуществить государственный переворот в нашей стране, чтобы свергнуть президента Владимира Путина», — пояснил свою точку зрения Марков.

При этом он отметил, что Twitter и Facebook, по сути, являются естественными монополистами. И хотя эти социальные сети должны работать в интересах общества, они полностью подчинены власть имущим. По словам политолога, за такие однобокие взгляды ресурсы необходимо наказывать, ведь помимо Трампа были заблокированы и тысячи его сторонников.

Относительно претензий действующего президента США к результатам выборов, которые он считает сфабрикованными, Марков уверен, что доказать фальсификацию практически невозможно. Политтехнологи Джо Байдена очень тесно связаны с судами и устроили все так, что шансов у Трампа практически нет.

«Команду Байдена лучше сравнить с большевиками. Они хотят установить свою власть. Они хотят быть безнаказанными диктаторами Америки. <…> Дальше в США будет происходить установление этого режима. Я думаю, в ближайшее время демократы просто дадут гражданство более 15 млн мигрантов, тем самым резко изменят баланс в свою пользу. А также дадут статус штата округу Колумбия и территории Пуэрто-Рико. Тем самым они получат штаты, которые всегда будут голосовать за демократов. Людей Трампа и его самого будут давить всяческими репрессиями. Нам тоже надо готовиться к атаке этих структур против России», — рассказал политолог.

Марков уверен, что с приходом демократов в США начнет устанавливаться «мягкая диктатура». Время Дональда Трампа на посту президента США практически вышло, уже вовсю идет передача дел новой администрации президента. Что будет после с ним после официальной инаугурации Байдена? Политолог-американист Рафаэль Ордуханян уверен, что Трампа будут преследовать до последнего.

«Ситуация складывается очень сложная. Трамп уже нанял дополнительную охрану, порядка 50 человек. Убить его не убьют, но с него точно не слезут и будут преследовать по всем статьям. Это экзистенциальное противостояние. Нэнси Пелоси лучше инфаркт получит, чем отстанет от него. Это ее личное противостояние альфа-самцу. То же самое касается и его команды», — считает политолог.

Он убежден, что для США грядут времена хуже периода «Уотергейта», когда демократы контролировали абсолютно все. Сейчас партия республиканцев «разорвана», ведь часть однопартийцев предала Трампа. Эксперт отметил два важных момента в сложившейся ситуации. С одной стороны, этот «разрыв» и скандал вокруг выборов дает шанс Трампу на создание альтернативной третьей партии, чьими сторонниками станут десятки миллионов белых американцев. С другой — демократы просто не дадут ему это сделать, затаскают по судам. К тому же любые истории создания третьей партии в США всегда заканчивались неудачей.

Карабах: московское примирение

Пока в США пытаются решить свои внутриполитические проблемы, Россия выступает третьей стороной в установлении мира на карабахской земле. В Москве сегодня встретились лидеры России, Армении и Азербайджана, чтобы обсудить дальнейшие шаги по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Трехсторонние переговоры затрагивают ключевые вопросы: деятельность российского миротворческого контингента, уточнение демаркационных линий и решение гуманитарных проблем. Политолог, сотрудник Российско-Армянского Государственного университета Антон Евстратов считает, что это встреча необходима и своевременна, ведь в совместном заявлении о перемирии сторон от 9 ноября 2020 года описаны только общие шаги урегулирования. Открытыми остаются вопросы обмена военнопленными, окончательной демаркации границ и дальнейших действий российских миротворцев.

«Надо решить проблему обмена пленных, которые находятся у азербайджанской стороны. Азербайджан пытается дать им статус террористов, хотя по всем признакам эти люди являются именно военнопленными. Пока есть надежда, что их все же передадут Армении. Второй вопрос связан с границами. Баку уповает на старые советские карты. Но если речь о старых советских картах, то как понимать разграничение села Шурнух, которое сейчас заняли азербайджанцы?» — рассказал Евстратов.

По его мнению, Армения сейчас очень слаба, помимо Арцаха армяне потеряли и другие территории, со стороны Азербайджана продолжаются провокации, население страны возмущено вопиющей несправедливостью, поэтому на РФ и российских миротворцев возлагают большие надежды.

«Естественно, Россия воспринимается как та сторона, которая может остановить произвол, чинимый со стороны Баку и Анкары. Наша страна воспринимается как арбитр, который может развернуть ситуацию в сторону справедливости. Провокации, нарушения и прочее с азербайджанской стороны уже имеют место. Особенно в Лачинском коридоре. Мы знаем, там были похищены люди, которые до сих пор не освобождены. И если агрессор не понесет наказания, то это продолжится. Необходима правовая оценка по нарушению перемирия, в противном случае нарушитель почувствует вкус свободы», — пояснил политолог.

О том, что одним из наиболее важных моментов является окончательное разграничение территорий, сказал и доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов.

«Сейчас задача заключается в том, чтобы совместными усилиями не допустить инцидентов, связанных со спорными границами. Есть проблема спорных приграничных территорий. Сегодня, когда восстанавливаются государственные границы Азербайджана, многим армянам, которые когда-то незаконно заселились на эти территории, приходится уходить. Чтобы снять создавшееся напряжение, соответствующим структурам Армении и Азербайджана надо проделать очень большую работу. Надо установить международно признанные границы, чтобы в будущем исключить подобные проблемы», — считает эксперт.

Что касается армянских протестов, которыми сопровождался приезд Никола Пашиняна в Москву, Ниязов отметил их малочисленность. По мнению доцента СПБГУ, эти протесты собрали гораздо меньше людей, нежели те, которые привели к власти самого Пашиняна. Эксперт уверен, это показатель того, что не все армянское общество его отвергает. Часть людей понимает, что конфликт в Нагорном Карабахе надо действительно прекращать. Ниязов также сказал, что оппозиция в Армении очень слаба и она не получит должной поддержки от гражданского общества из-за того, что слишком разнопланова и разношерстна.

Вице-президент «Союза Армян России» Левон Муканян в свою очередь добавил, что ошибка главы армянского правительства заключается в том, что он слишком долго тянул с решением о перемирии.

«Мы не против совместного заявления от 9 ноября, мы поддерживаем его. Но выступаем с критикой в адрес Пашиняна из-за того, что он не подписал его раньше. Он, как главнокомандующий, уже тогда знал о ситуации, которая складывается, и мог принять предложение Владимира Путина, заключив мир на более выгодных условиях. А теперь около 10 тысяч человек с армянской и азербайджанской стороны погибли, несколько десятков тысяч ранены и около сотни тысяч людей остались без крова, без дома. Мы видим, что его негативные действия и бездействие его команды усугубили ситуацию. Поэтому сегодня армяне Москвы и России пришли к посольству подписать петицию об отставке некомпетентного руководителя Армении. Принимая серьезные решения, он не советуется ни с экспертами, ни с народом, ни с парламентом», — рассказал Муканян.

В ходе эфира эксперт упрекнул и армянских парламентариев. Он заявил, хотя произошел переход от президентской республики к парламентской, парламент же по факту никакого участия в судьбе страны не принимает, «зато экстренно обсуждает вопросы выдачи себе премий».

В заключение вице-президент «Союза Армян России» добавил, что несмотря на противостояние Армении и Азербайджана, возникновения конфликта между двумя народами на территории России можно не опасаться. По словам Муканяна, с целью предотвращения конфликтов между общинами идет постоянное взаимодействие с МВД России. К тому же после весенних столкновений уже есть опыт вычисления и нейтрализации провокаторов. Конфликты на территории России недопустимы, и в этом мнении представители обеих сторон единодушны.