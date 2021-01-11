Святки 2021: сколько длятся, история и традиции, популярные гадания, что нельзя делать

Православные христиане, живущие по юлианскому календарю, проводят один из самых веселых и радостных периодов года, который называется Святки. Это время с Рождества до кануна Крещения — с 7 по 18 января. Святки — время радости, зимних развлечений, угощений, походов в гости и приема гостей. Увы, в этом году из-за пандемии COVID-19 традиционные для современной России публичные святочные мероприятия в основном проходят в онлайн-формате.

На Руси издревле существовала традиция зимних девичьих гаданий, с Рождественского сочельника до кануна Крещения.

Святки 2021: история и традиции

Рождественские святки, которые иногда называют Двенадцать дней Рождества, — это название праздничных дней от Рождества Христова (7 января) до Крещенского сочельника (кануна Богоявления) 18 января. В это время издревле христиане славили младенца-Христа и предавались радости. Церковная традиция праздновать Святки идет с V века. Во время Святок нет поста, можно есть любую пищу даже в традиционно постные дни — среду и пятницу.

По традиции под запретом любая работа кроме приготовления пищи. На Руси Святки отмечали по-народному: колядками, ряжеными, ритуальными бесчинствами, гаданиями на суженого, зимними забавами и развлечениями.

Святочные гадания

Считалось, что сразу после Рождества младенец-Иисус еще «не крещен», поэтому оставшейся без присмотра нечисти самое раздолье, и с ней даже можно даже немного «поиграть». Главное не заигрываться, предупреждали знающие люди. Отметим сразу, церковь подобные забавы никогда не одобряла, хотя и смотрела на эти традиции сквозь пальцы.

Гадают на протяжении всех Святок, особенно популярны гадания на Старый Новый год, с 13 на 14 января, и на Крещение, с 18 на 19 января.

Самыми популярными гаданиями по традиции считаются манипуляции со свечами и зеркалами. Это гадание не для слабонервных: в темноте, в колеблющемся свете свечей в зеркале можно увидеть не суженого, а страшную нечисть, которая готова утащить отчаянную гадальщицу в преисподнюю.

Компанией девушки часто гадали на предметах, которые гадальщицы по очереди вслепую вытаскивали из заветного мешочка. Что вытащил — такая и судьба: колечко — к свадьбе, платочек — к слезам, клубок — к дальней дороге, иголка или спица — к болезни и горю.

Есть и более замысловатые гадания, например, с помощью специального гадательного круга с написанными на нем буквами. Для такого гадания «вызывают духов», которые отвечают на вопросы. «Отвечают» они при помощи нагретого на свече блюдца, которое под легкими девичьими пальцами шустро бегает по буквам. Верить или нет такому гаданию, решать вам.

О других гаданиях читателям ФАН рассказала таролог Элена Гамаюн.

Что нельзя делать на Святки

На Руси в святочное время традиционно порицалось сидение взаперти, отказ от развлечений и общих забав. Считалось, что нелюдимые рискуют никогда не найти себе пару. В то же время строго осуждали девушек, которые слишком активно предавались нескромному святочному веселью, принятому в некоторых местностях. Это было время именно развлечений и даже бесчинств, а не поиска пары для возможного замужества. Скомпрометировавшая себя девушка рисковала в будущем не найти себе жениха.

Кроме того, в это время строго запрещались женские рукоделия, считалось, что нарушение этого запрета чревато смертью не только самой ослушницы, но и ее близких.