Российский маркетолог рассказал об американском кризисе-матрешке

Господствовавшая в США последние 30 лет модель общественного развития больше не работает. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал ущемление прав, которому фактически подверглись сторонники действующего президента США Дональда Трампа после прекращения работы сервиса Parler. По словам собеседника, причины такого вопиющего случая имеют фундаментальный характер.

«Это случилось, потому что модель общественного развития, которая доминировала последние 30 лет, исчерпала себя. Она больше не дает экономического роста, возможности проводить эффективную социальную политику», — сказал специалист.

Он привел конкретный пример. Так, выделенный на борьбу с пандемией бюджет беспрецедентно велик, но при этом здравоохранительная система США не справляется с коронавирусом.

«Нам давно твердили о том, какая там эффективная система. Там не может быть бессмысленных растрат бюджетных средств. Оказалось, очень даже может быть. Причем в таких масштабах, что и не снились Советскому Союзу», — отметил маркетолог.

По его словам, необратимые изменения случились уже давно и были неизбежны.

«В экономике произошло смещение в финансовую сферу, а не в классическую промышленность или сельское хозяйство. Основная масса прибыли извлекается без товара и услуги. Деньги порождают деньги. Это приводит к деградации целых отраслей экономики. Происходит деиндустриализация. Вслед за ней разрушается система массового образования, поскольку работа в сфере обслуживания попросту не требует высокого уровня образованности работника. В такой ситуации, в каком-нибудь хорошем ВУЗе человек может писать магистерскую диссертацию по игре на барабане джембе, что было невозможно представить в 1960-е годы в тех же США», — подчеркнул эксперт.

В завершение он охарактеризовал сложившуюся на данный момент в Америке ситуацию.

«Наступил структурный кризис. Все его элементы — политические, экономические, социальные, технологические — совпали в наше время. В итоге получился кризис-матрешка. Поскольку он носит не циклический, а структурный характер, то прогнозировать трудно. Сейчас будут придумывать и формировать очень противоречивым, а, возможно, и кровавым путем, новую модель. Процесс вошел в горячую фазу», — подытожил Николай Григорьев.

Ранее эксперт предупредил о том, что действия американских IT-гигантов могут привести к глобальной гегемонии корпораций.