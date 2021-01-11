Между райцентрами Дагестана появятся долгожданные асфальтовые дороги

Махачкала, 11 января. Три районных административных центра в Дагестане остаются несоединенными асфальтированными дорогами. Один райцентр в республике удалось обеспечить асфальтобетонным покрытием в 2020 году, сообщили ФАН в региональном Минтрансе.

По словам начальника управления автодорог министерства транспорта Дагестана Абуталиба Ахмедова, в республике продолжается реализация программы по соединению районных центров современными асфальтированными дорогами. В прошлом году асфальтированная дорога дошла до села Вачи – административного центра Кулинского района.

«В 2020 с завершением реконструкции дороги Мамраш – Ташкапур – Араканский мост на участке Кая – Шовкра административный центр Кулинского района был соединен дорогой с асфальтобетонным покрытием», – сказал Ахмедов.

При этом он признал, что неасфальтированными остаются дороги до сел Карата, Тлярата и Цунта. Реконструкцию на этих объектах планируется провести в ближайшие годы.

«Теперь остаются у нас Ахвахский, Тляратинский и Цунтинский районы, административные центры которых не соединены с республиканской сетью дорог. Работы в этом направлении будут продолжены, и в ближайшие годы эти три райцентра будут соединены дорогами с твердым покрытием», – заверил представитель регионального Минтранса.

Процесс доведения дорог с асфальтобетонным покрытием до районных центров был начат в Дагестане в 70-е годы прошлого века. В силу разных причин темпы проводимых работ шли неравномерно. В результате, к 2011 году асфальтированные дороги были доведены до 17 административных центров республики из 41. В период с 2010 по 2020 годы в регионе реализовывалась целевая программа, в рамках которой планировалось развитие также и этого направления.

Ранее ФАН сообщал, что в ближайшие три года Дагестан потратит более двух миллиардов рублей на ремонт и строительство автодорог в республике. На эти цели, а также на внедрение интеллектуальных транспортных систем средства будут выделены из федерального бюджета.