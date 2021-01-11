Телеведущая Тина Канделаки показала повзрослевшую дочь

Москва, 11 января. Известная российская телеведущая Тина Канделаки трогательно поздравила свою дочь Меланию с днем рождения. Пост в честь своей наследницы звезда телеэкранов опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Мелания, хоть и звездный ребенок, но публичность она не любит, поэтому социальные сети практически не ведет. Однако частенько девушка появляется на фотографиях, которые Тина Канделаки публикует в своем микроблоге. В этот раз она показала подписчикам фотографию наследницы. Снимок получился изумительным — фанаты пришли в восторг от глаз Мелании.

«Глядя на тебя, я понимаю, что принцессами рождаются (или приходят прямиком со звезд). Вот уже 21 год мы все тонем в твоих глазах и знаем, что нет предела их глубине», — написала Канделаки.

Знаменитость призналась, что день рождения дочери стал для нее одним из самых счастливых в жизни. Как отметила Тина, дело все в том, что Мелания мудрее, красивее и талантливее, чем ее мама.

«Просто хочу сказать, какая красота!», «Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания!», «Хорошие слова! Мелания, с днем рождения!» — обратились к девушке с теплыми словами подписчики Канделаки.

Ранее появилась информация, что Тина Канделаки исполнила мечту Гном Гномыча о съемках в кино.