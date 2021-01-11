Эксперт напомнил, чем может обернуться для Берлина диалог с Россией с «позиции силы»

Германии нужно вспомнить, что она уже пыталась говорить с Россией с «позиции силы». Для Берлина это закончилось печально. Об этом в интервью корреспонденту ФАН заявил известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Взаимопонимания с Россией нужно достигать с позиции силы. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она сообщила, что в 2021 году правильная политика ФРГ может примирить трансатлантические и европейские интересы. В качестве реакции на новую реальность в сфере безопасности Германия собирается закупить боевые дроны.

«Часть этой реальности — масштабное вооружение России на восточной границе НАТО. Оно показывает, каким важным и актуальным остается для Европы устрашение как предпосылка к достижению взаимопонимания с позиции силы», — добавила Крамп-Карренбауэр.

По мнению немецкого министра, 2021-й будет годом резких изменений в сфере политики безопасности и обороны. Она подчеркнула, что реальным шансом для прорыва станет инаугурация Джо Байдена на пост президента США. Министр обратила внимание на заявление Байдена о том, что истинная сила и секрет успеха США — в умении привязывать к себе партнеров и преследовать с ними общие цели.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с военным экспертом Василием Дандыкиным с просьбой прокомментировать заявление министра обороны Германии по поводу того, что с Россией нужно разговаривать «с позиции силы».

«Учитывая то, что на территории Германии до сих пор находятся войска США, ФРГ является несамостоятельным государством в определенных аспектах внешней политики. Заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по поводу того, что страна будет оглядываться на США, говорит о том, что ФРГ не принимает самостоятельных решений», — сказал собеседник ФАН.

Также Дандыкин напомнил Германии, чем может обернуться для Берлина диалог с Россией с «позиции силы». Он порекомендовал ФРГ не забывать об итогах Великой Отечественной войны.

«Хочу напомнить, что Германия уже неоднократно пыталась разговаривать с Россией с «позиции силы». Все мы знаем, чем это закончилось. Судя по всему, они стали забывать об этом, поэтому министр обороны Германии позволяет себе делать такие заявления. Примечательно, что такие выпады в адрес России не совпадают с мнением канцлера Ангелы Меркель, которая еще как-то пытается вести независимую политику», — заявил он.

Военный эксперт рассказал и о том, что Российская Федерация может адекватно ответить на любую агрессию. Для этого РФ обладает всем спектром вооружения.

«Как относиться к подобного рода заявлениям? Нужно учитывать тот факт, что возможности Евросоюза и ФРГ позволяют в течение определенного количества лет нарастить военный потенциал. Кроме того, на сегодняшний день бундесвер обветшал по всем позициям, хотя ранее входил в число сильнейших армий мира. Если Германия будет увеличивать расходы на военные нужды по требованию США, то на это мы ответим конкретными шагами. Я напомню, что мы усилили наш форпост — Калининградскую область и Балтийский флот. Мы знаем, что там дополнительно разворачиваются дивизия и другие военные части. Нужно всегда иметь возможность и силы, чтобы для нас усиление Запада не было неожиданностью. Чтобы мы могли не просто говорить по линии МИД, но и дать конкретный ответ. Они должны об этом знать. Кроме того, в Германии уже неоднократно прослеживались попытки реваншизма, поэтому мы должны быть готовы. Замечу, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр делает заявление по поводу того, что с Россией нужно разговаривать «с позиции силы», уже не в первый раз. А это говорит об определенной тенденции», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что известный российский политический эксперт Евгений Сатановский выразил мнение по поводу заявления министра обороны Германии. По его словам, диалог с РФ «с позиции силы» обернется для ФРГ потерей территорий.