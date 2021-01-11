Жители ЦАР поблагодарили премьер-министра и армию за обеспечение безопасности страны

Банги, 11 января. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада совершил поездку к войскам, поддерживающим безопасность на оси Боали – Босембеле. Граждане республики в соцсетях одобрили деятельность главы правительства и выразили поддержку армии.

В конце декабря прошлого года в Центральноафриканской Республике прошли выборы президента и членов Национальной ассамблеи. Благодаря усилиям российских инструкторов, военнослужащих Руанды, солдат FACA и миротворцев ООН голосование на большинстве участков прошло в безопасной обстановке. Это положительно повлияло на явку во время избирательного процесса, что отметили как международные наблюдатели, так и правительство страны.

Вооруженные группировки, объединившиеся перед выборами в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC), пытались помешать волеизъявлению граждан. Несмотря на успешное проведение голосования и публикацию предварительных итогов, боевики продолжили провокации. Тем не менее миротворцы многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) и подготовленные российскими инструкторами солдаты FACA стоят на страже правопорядка и отражают нападки радикалов.

В рамках встречи с Вооруженными силами ЦАР глава правительства Фирмен Нгребада вручил отличившимся военнослужащим государственные награды и пообщался с бойцами, защищающими мирных жителей республики от бесчинств бандформирований.

Граждане страны положительно оценили эту поездку Нгребады и отметили, что среди служащих FACA достаточно героев, достойных награды.

«У нас точно есть смельчаки, достойные этих медалей», — пишет Jeremie Kongoma.

Многие оставили комментарии на официальной странице премьера в Facebook: они обратили внимание, что против Центральноафриканской Республики ведется информационная война, и правительству следует поддерживать местных журналистов для объективного освещения ситуации в государстве.

«Поздравляю. Однако только вооруженные силы должны иметь монополию на освещение ситуации. Отведите военную прессу на свое место. Я сожалею о присутствии иностранных корреспондентов, потому что не все они журналисты», — призвал пользователь под ником Thibault Sylver Ko-batoka.

Его мнение разделили другие подписчики Нгребады:

«Я вас поддерживаю. Не все они журналисты, среди них есть и те, кто подливает масло в огонь. Центральноафриканцы, будьте бдительны!».

Люди напомнили, что обстановку в республике необходимо стабилизировать и защитить мирных граждан от беспорядков:

«Поздравляем вас, ваше превосходительство, народ ЦАР желает настоящего мира навсегда».



Большинство жителей страны подтвердило приверженность правительственным силам и выступило в поддержку бойцов FACA.

«Полностью поддерживаю нашу армию», — заявил гражданин ЦАР Sylvain Gbaga.

Население ЦАР призывает к миру и порядку. Подобные требования звучат не только со стороны пользователей социальных сетей, но и от гражданских организаций. Ранее в комментарии для ФАН журналист Андрей Медведев отметил, что жители республики на прошедших выборах голосовали не просто за того или иного кандидата в президенты, а за новый образ жизни.