Главные события января 2021: крушение Boeing, «падение» Капитолия, злоключения Трампа

2021 год, сменивший коронавирусный високосный и очень тяжелый 2020-й, начался с нескольких серьезных происшествий, в том числе с крупной авиакатастрофы, а также (и в это трудно поверить) со штурма американского Капитолия, с блокировки в соцсетях президента США Дональда Трампа и с его возможного импичмента. ФАН собрал топ нескольких самых важных, в том числе трагических событий, которые произошли уже после боя курантов, возвестивших о начале 2021 года.

Полный разрыв Великобритании с ЕС

Британский Brexit — это классическая история засидевшегося в гостях человека, который долго и нудно прощается, но все никак не может уйти. Но, наконец, это случилось. В ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года Великобритания окончательно распрощалась с Евросоюзом, уже буквально пороге подписав более-менее приемлемое торговое соглашение. Впрочем, радоваться и ЕС, и Британии рано: в соглашении много подводных камней, на которые может напороться и Лондон, и Брюссель.

Напомним, за 43 месяца до выхода из Евросоюза — на референдуме 2016 года — Британия взяла курс на Brexit — выход Соединенного Королевства из общеевропейского дома. 1 января закончился переходный период, во время которого Британия сохраняла доступ к рынку и таможенному пространству ЕС.

«Падение» Капитолия

Это событие, с которого фактически стартовал 2021 политический год, произошло 6 января. Весь мир в прямом эфире с изумлением наблюдал, как сторонники Дональда Трампа врываются в Капитолий, чтобы призвать к порядку конгрессменов, готовых утвердить избрание 46-м президентом США Джо Байдена.

По мнению пока еще действующего президента Дональда Трампа, а также его сторонников, победу на президентских выборах 2020 у них просто украли. Когда ситуация вокруг Капитолия обострилась, Трамп осудил насилие и призвал своих сторонников разойтись по домам.

В ходе беспорядков у Капитолия погибли пять человек, в том числе один полицейский. Утверждение Байдена президентом перенесли на несколько часов, но неожиданности не случилось — вердикт выборщиков был подтвержден.

Провозглашение Джо Байден новым президентом США

Несмотря на беспорядки в Вашингтоне и «падение» Капитолия, 7 января — Джозеф Байден был утвержден Конгрессом США в качестве нового президента. Инаугурация Байдена состоится 20 января.

Первая авиакатастрофа 2021 года в России

8 января над аэродромом в Гостилицах под Санкт-Петербургом столкнулись в воздухе два частных самолета. Cessna 150, выполнявший тренировочный полет, через две минуты после взлета столкнулся с самолетом Piper PA-28 Cherokee. Cessna отделалась легким испугом, а вот в Piper три человека погибли.

Twitter заблокировал аккаунт Трампа

8 января после записи Дональда Трампа в Twitter, что он не пойдет на инаугурацию своего соперника Байдена, ведущие социальные сети заблокировали аккаунты действующего президента США. Начал Twitter, затем «подтянулся» Facebook и другие соцсети. Вопиющий факт цензуры и нарушения свободы слова осудили и в США, и в других странах.

Катастрофа Boeing 737 в Индонезии

Первая крупная авиакатастрофа 2021 года произошла 9 января в Индонезии. Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который выполнял плановый внутренний рейс SJ182 Джакарта — Понтианак, исчез с радаров через четыре минуты после взлета. В условиях грозового фронта авиалайнер вошел в крутое пике и почти вертикально рухнул в Яванское море недалеко от Джакарты. Спасатели уже обнаружили фрагменты лайнера, а также тела. На борту самолета было 62 человека, все они считаются погибшими.

Трагедия на Новорижском шоссе

11 января в России произошло тяжелейшее ДТП с участием военных. На Новорижском шоссе в Подмосковье водитель грузовика не справился с управлением на скользкой трассе и врезался в колонну военных автобусов. Погибли четыре человека, десять пострадали.

Второй импичмент Трампа

В понедельник, 11 января, стало известно, что Палата представителей США обнародовала текст резолюции об импичменте Дональду Трампу. Действующего президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Первый импичмент Трампу пытались объявить в сентябре 2019 года по инициативе спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Поводом для расследования, которое ничем не закончилось, стала анонимка, что Трамп в июле 2019 года якобы пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского.

После завершения президентского срока злоключения Трампа, судя по всему, не закончатся. Если ему будет объявлен импичмент, он может потерять право вновь баллотироваться на президентский пост в 2024 году.