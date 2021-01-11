Николай Григорьев предостерегает от глобальной гегемонии корпораций

Безнаказанность действий компаний Twitter и Amazon в будущем обернется корпоративным господством. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал блокировку аккаунта в социальной сети действующего президента США Дональда Трампа и сервиса Parler. По его словам, это очень показательный случай.

«На этом заканчиваются все разговоры о частных компаниях. Частное дело, это когда вы к себе домой приглашаете кого хотите. А разного фирмы компании обслуживают в том числе и публичные интересы. В особенности это касается систем массовой коммуникации», — сказал собеседник.

Специалист обратил внимание на суть произошедшего.

«Они «прижали» не одного только Дональда. Amazon, на чьих серверах она работала, отказал в хостинге платформе Parler. Фактически очень крупная группа населения деклассирована и поражена в правах по политическим мотивам. Это абсолютно беспрецедентно. По этой причине чрезвычайно трудно пытаться прогнозировать последствия. Ясно лишь, что они будут очень плохими и долгосрочными. Учитывая то, что еще год назад мы и представить себе не могли нынешнюю реальную обстановку в США, сейчас я готов поверить в любой сценарий дальнейшего развития событий», — пояснил маркетолог.

В завершение он добавил, что если демократы останутся у власти и Twitter с Amazon не понесут ответственности за свои действия, то в будущем это может привести к изменению самого мирового порядка.

«Это станет первым шагом к возникновению нового мира — корпоративного господства. Крупнейшие транснациональные корпорации будут властвовать в мире. Они будут быстро разрушать суверенитет национальных государств, поскольку границы и поствестфальский статус-кво мешают им осуществлять глобальную гегемонию. Это может быть выражено в создании панрегионов, либо в построении «мирового правительства» в сетевой форме», — подытожил Николай Григорьев.

Ранее эксперт рассказал о том, что виртуальные деньги угрожают существованию политических элит.