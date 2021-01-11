Крымчанка раскрыла ложь про американский «рай», прожив почти год в США

Так ли прекрасна жизнь в Америке, как вещают оппозиционеры и либералы всех мастей в России? Так случилось, что семья нашей героини около 10 лет живет в пригороде Нью-Йорка, а Анастасия попала к близким только в январе 2020 года. Что понравилось и что не понравилось на американском континенте, крымчанка рассказала ФАН.

Анастасия прожила в Ялте более 40 лет и давно считает этот город своим. Двое детей, муж и родственники мужа уехали в Америку почти 10 лет назад. Виделись родные лишь когда муж с детьми приезжали в Ялту. Она очень скучала по своим близким. В Америке родились двое внуков. Наконец Анастасия решилась поехать в США, чтобы быть ближе к родным людям и помочь растить внуков. Вернуться в родную Ялту она планировала через три месяца, но пришлось вынужденно задержаться почти на год из-за ограничений в связи с пандемией.

Все хорошо, если ты здоров

Как оказалось, американский рай не такой уж «сладкий». Особенно, если у тебя нет медицинской страховки. К слову сказать, полиса нет у многих иммигрантов из-за дороговизны последнего. Его не имеют и около 10% американцев. Если у человека отсутствует медицинский полис, то для американского здравоохранения тебя просто нет. И да, муниципальные больницы и поликлиники есть, но попасть туда тоже непросто. А качество оказания медицинских услуг весьма скромное. К тому же в таких больницах лечатся в основном афроамериканцы. Так принято.

Когда в семье Анастасии заболела пятилетняя девочка, на прием к врачу ее записали через два месяца, не предоставив даже малейшей возможности увидеться с врачом ранее оговоренной даты.

«Мы пытались объяснить сотруднице медучреждения, что ребенку плохо, высокая температура, что мы не знаем, какими препаратами ее лечить, что необходимо проконсультироваться с врачом. Никакие уговоры не действовали. Записали на прием на два месяца вперед. Нам сказали про очереди, что врач занят и принять не может. По вызовам они не ходят, как у нас. У них ограниченное количество больных, которых они принимают и все, вариантов нет. Когда совсем плохо, можно вызвать скорую. На госпитализацию рассчитывать без полиса не приходится», ― рассказала Анастасия.

К счастью, ребенок выздоровел с помощью бабушкиных травяных настоев, собственного иммунитета и несложных аптечных лекарств. Другая родственница с онкологией, которую тоже записали к врачу через два месяца, скончалась за две недели до приема. Правда, за день до ранее назначенной даты приема, позвонила вежливая сотрудница лечебного заведения напомнить дату и время ожидания больной. Узнав о кончине несостоявшейся пациентки, выразила дежурное соболезнование и отключилась. Все описанные события происходили еще до объявления карантина и ковидных ограничений.

Еще пара коротких историй, свидетельницей которых стала наша героиня. Одна из дальних родственниц, имеющая свой небольшой ресторанчик в родном поселке, поддалась на уговоры родственников и приехала в Америку. Получив «грин-карту» молодая женщина решила устроиться на работу. Ничего кроме работы посудомойки ей найти не удалось. Елена вернулась на родину. Другая заболев, и не имея возможности попасть на прием к врачу, консультировалась с ялтинским доктором по вайберу, и теперь ожидает лекарства, переданные родными с пассажирами лайнера, вылетающими в Нью-Йорк.

Некоторые моменты непривычны для россиян

Как рассказала крымчанка, если вы что-то покупаете вроде автомобиля, телевизора или другой товар, кроме продуктов, то полную стоимость заплатить сразу не получиться. Максимум половину. На вторую половину суммы вы обязаны взять кредит, даже если у вас достаточно денежных средств.

Из положительных моментов, на которые обратила внимание Анастасия, это нетронутость природных парков. Уборка производится только на прогулочных дорожках. Остальная территория парка живет своей жизнью, поддерживая свою экосистему.

«Если упала ветка или даже целое дерево, его никто не убирает, оно так и остается лежать на своем месте. В таких парках много птиц и зверей, им никто не мешает «благами цивилизации» ― обрезкой, уборкой, вывозом листвы и другими элементами благоустройства. Прогулочные дорожки имеют ограждения», ― заметила Анастасия.

Как стать бомжом в США

Количество бездомных в Америке, и в частности в Нью-Йорке, достаточно внушительное. По официальным данным, вторая американская столица насчитывает порядка 60 тысяч бездомных.

Стать бездомным в Америке очень просто. Доступного жилья нет. Пока ты здоров и имеешь работу, можно снимать жилье. Как только случилась проблема в виде потери трудоспособности или работы, тебя без лишних слов выселят со съемной квартиры. Если нет сердобольных родственников, одна дорога на улицу. По этой причине огромное количество американцев живут в трейлерах. Не надо платить за аренду и никто не выселит. Хоть какая-то крыша над головой.

Чаще всего бездомными также становятся дети из приемных семей, которым исполняется 18 лет. Приемные родители не обязаны их больше содержать, а государство никак не помогает сиротам. Никаких бесплатных квартир, льготного образования, комнат в общежитии и трудоустройства.

Для бездомных существуют ночлежки и бесплатные обеды, которые содержатся на благотворительные средства, а некоторые на средства муниципалитетов. То есть система сначала выбросит вас на улицу, лишив средств и «американской мечты», а потом эта же система проявит «чудеса благотворительности», накормив вас бесплатным обедом.

Это лишь небольшая часть оборотной стороны медали. Это американская свобода, которую некоторые восхваляют до хрипоты. Это развитой капитализм. Каждый за себя. И в этой ситуации особенно цинично выглядит надпись на символе Америки — статуе Свободы.

«Оставьте, земли древние, хвалу веков себе!»

Взывает молча. «Дайте мне усталый ваш народ,

Всех жаждущих вздохнуть свободно, брошенных в нужде,

Из тесных берегов гонимых, бедных и сирот.

Так шлите их, бездомных и измотанных, ко мне,

Я поднимаю факел мой у золотых ворот!»

Стоит отметить, что в период пандемии в отношении американских бездомных все чаще звучат обвинения в распространении коронавируса.

«Я считаю, что приюты стали рассадниками коронавируса», ― заявил глава профсоюза госслужащих Грегори Флойд.

Руководители некоторых регионов Америки решили заботу о бездомных переложить на своих граждан. В апреле 2020 в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) властями города было выделено 2,5 миллиона долларов местным жителям, которые поселят у себя бездомных. Планировалось поселить 1500 человек.

И главная фишка Америки ― океан также Анастасии не понравился по сравнению с Черным морем.

«Он грязный и опасный. Когда накатывает волна, под стоящим на песке моментально образовывается яма и откатом смывает в океан. Это страшно», ― поделилась женщина.

Наверное, ко всему этому можно привыкнуть и приспособиться, но стоит ли?