«Посадят, убьют или дадут бороться за власть?»: экстрасенс оценила перспективы Трампа

Санкт-Петербург, 11 января. О судьбе Дональда Трампа после победы Джо Байдена рассказала экстрасенс Дарья Миронова в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Напомним, ранее экстрасенс заявляла, что «Трамп не сдаст свои позиции и будет уверен в том, что именно он одержал победу на выборах». В понедельник, 11 января, провидица вновь сообщила, что Дональд Трамп «будет продолжать бороться за власть».

«Однако в процессе его борьбы будет несколько судебных заседаний. Одно из них будет направлено на решение вопроса с итогами выборов. Будет поставлен вопрос о том, насколько эти выборы были правильными и честными», — рассказала Дарья Миронова.

По словам эксперта, в дальнейшем будет разворачиваться целый ряд скандалов с выборами. Все это будет похоже на «Санта-Барбару». Специалист также сообщила, что против Трампа будет подано много заявлений.

«На втором судебном заседании будет рассмотрен вопрос о подстрекании людей к штурму Капитолия. Именно из-за этого на Трампа будет подан иск. Далее пройдет несколько судебных заседаний, по итогу которых бывшего президента Америки лишь оштрафуют. Но он точно не сядет в тюрьму», — подчеркнула экстрасенс.

Провидица отметила, что у Дональда Трампа есть шансы на возвращение в Белый дом в качестве президента. Однако за этот статус он должен очень долго бороться. Благодаря продолжительной борьбе и волнениям в Америке, по словам Дарьи Мироновой, Трамп повысит свой рейтинг и наберет популярность, которая «только сыграет ему на руку».