Топ-5 самых безопасных гаданий по мнению таролога Элены Гамаюн

Самое подходящее время для загадывания желаний, гаданий, ворожбы и предсказывания будущего считаются Святки. Святочная неделя продлится вплоть до 19 января. А самым энергетически сильным периодом считается ночь с 13 на 14 января. Таролог Элена Гамаюн специально для ФАН поделилась самыми безопасными гаданиями на будущее.

Гадание с церковной свечой

По мнению магического эксперта, самым простым и безопасным гаданием является гадание с использованием свечи, особенно, если свеча церковная. Элена Гамаюн советует перед процедурой гадания попросить ангелов-хранителей открыть информацию и показать будущее.

«Нужно сразу обращаться к светлым силам. В таком случае это абсолютно безопасный просмотр», — уверяет Гамаюн.

Для гадания с церковной свечой нужно расплавить воск в отдельной чаше, а затем полученную массу вылить в емкость с холодной водой. Воск застынет и примет определенную форму, по которой и нужно трактовать будущее. Теперь следует довериться воображению и, рассматривая восковую форму, искать ассоциации. К примеру, подкова сулит радостное событие, а звезда — добрые вести.

Горящая бумага укажет будущее

Еще одним безопасным гаданием считается просмотр будущего по горящей бумаге. В этом случае информацию можно запрашивать на год.

«По тому, как горит бумага и по отбрасываемой ею тени, смотрят, что будет в будущем году. Это не опасные просмотры», — уверяет таролог.

Гадание на пуговицах

К такому гаданию нужно подготовиться заранее и собрать 10 пуговиц: белую, розовую, красную, черную, желтую, синюю, коричневую, голубую и перламутровую. Также потребуется еще одна — более крупная, которая будет отражать внешность гадающего, к примеру, блондинке — светлую, брюнетке — темную и так далее. Собрав нужную коллекцию, пуговицы промываются под проточной водой, затем сушатся в спальне. Перед сном пуговицы кладут под подушку, проделывать это следует в течение трех дней, чтобы они наполнились энергетикой гадающей и говорили правду. Чтобы узнать время замужества, на листе белой бумаге рисуется круг, внутрь кладется большая пуговица, а все остальные подбрасываются над ней вверх.

Трактовать результат следует по тому, на каком расстоянии от большой пуговицы рассыпались все остальные. Если ближе к главной пуговице упала белая, это свидетельствует скорый брак. Розовая — гражданский брак; красная — в нынешнем году; черная — до брака еще далеко; желтая — решение о браке придется принимать самостоятельно; синяя — решение будет принимать мужчина; коричневая — брак будет нескоро; голубая — уже этим летом; перламутровая — в следующем году.

Гадание на Библии

Для гадания потребуется сама Библия и четкий вопрос, на который нужно получить ответ.

«Человек должен задать интересующий вопрос, затем гадать страницу Библии и открыть ее. Также нужно выбрать абзац, который и покажет откровение. Человек примерно поймет, с какими событиями он столкнется в будущем году», — объясняет Элена Гамаюн.

Гадания на трех колечках

В этом гадании могут участвовать несколько человек. Нужно взять три кольца: золотое, серебряное и обычное железное. Аксессуары следует положить в чистую емкость и засыпать пшеном с горкой. После этого, приговаривая простые слова «рылась курочка на завалинке, вырыла курочка золотое кольцо, мне тем кольцом обручаться, кому вынется, тому сбудется», вынуть колечко. Кольцо нужно вынимать сразу, иначе гадание потеряет свою действенную силу. Обычное колечко не сулит никаких особых изменений в личной жизни, серебряное говорит о встрече с мужчиной, который в последствии может стать законным супругом, а вот золотое пророчит свадьбу.

Многие могут вспомнить такие гадания, как перебрасывание сапога через дом или забор, ждать знаков судьбы на перекрестке, но, по мнению мага Элены Гамаюн, эти старинные гадания относятся к разделу деревенской магии, и они уже канули в Лету.

«Таким обрядами пользовались наши бабушки, прабабушки. В этом тоже нет ничего страшного. Также можно выйти на улицу, загадать желание, послушать святки и получить ответ. Эти гадания безопасны. Однако часто эти старинные гадания в городских условиях неприменимы», — говорит таролог.

Эксперт не советует девушкам ставить зеркала, зажигать свечи, призывать духов через медиумные практики.

«Неизвестно, кто придет, что потом произойдет. Я против такого. Особенно, если человек не практик, и он не понимает, кого он призывает, зачем и чем ему придется за это расплачиваться», — подытожила Элена Гамаюн.

В любом случае человек должен понимать, к каким силам он обращается, иначе от этого, действительно, будет вред. Ранее таролог рассказала, какое гадание может быть опасным.