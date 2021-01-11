Владимир Познер облачился в Японии в кимоно и поведал о своих ощущениях

Знаменитый российский журналист и телеведущий Владимир Познер признался ФАН, что во время поездки в Японию его по-настоящему пленило одно качество местных жителей — они никогда не врут.

Первый президент Академии российского телевидения в эксклюзивном интервью рассказал подробности съемок проекта «Япония. Обратная сторона кимоно», премьера которого состоится в понедельник вечером на Первом канале. По Стране восходящего солнца Познер ездил со своим постоянным спутником в путешествиях по разным странам Иваном Ургантом.

— Владимир Владимирович, есть ли какие-то сходства между русскими и японцами?

— Знаете, нет вообще ничего совершенно! Да и вообще, насколько я могу понять, ни у кого нет ничего общего с японцами. По крайней мере, из знакомых мне народов. Европа, безусловно, отпадает. И, судя по всему, даже Китай. Китайцы на японцев совсем не похожи. Кстати говоря, японцы относятся к ним, мягко говоря, без восторга…

Лично мне там все было интересно. Самым главным и самым сложным оказалось то, что ничего не понятно изначально (смеется). Ну, помимо того, что язык непонятный, — это было более-менее ожидаемо, непонятно вообще ничего! Образ мышления совершенно другой, привычки другие, поведение другое, представления [о жизни] другие.

Даже когда слово вроде бы переводится с русского на японский, на этом языке оно означает порой совсем не то же самое, что по-русски. Поэтому чрезвычайно трудно было вообще разговаривать, брать интервью, так как твой вопрос понимается не так, как ты его задавал. В общем, там масса была всего непростого, но при этом и невероятно интересного.

— Что вас больше всего удивило или поразило? Что вот прям самое-самое?

— Выделить что-то одно я, пожалуй, не смогу. Но могу сказать, что я очень полюбил эту страну — неожиданно для себя. Хотя понимаю, что жить там не хочу, да и не смог бы. Ты не можешь слиться с населением, раз уж ты не японец. Понятно же, что ты не похож на них. Ну, и жить по японским правилам… С этим надо родиться и потом расти. Этого же нет…

Но меня просто пленило то, что японцы не врут. Их осознание таково, что можно и нужно говорить только правду. Я понимаю, что это странно звучит для нас и не только для нас. Но это на самом деле так и есть.

— Хорошая черта!

— Безусловно.

— Кимоно вы долго надевали? И удобно ли в нем ходить?

— Можно надевать кимоно по-разному. Если какой-нибудь торжественный случай, то это очень даже непросто! Этому надо научиться. Очень сложно завязывать, знаете, разного рода там пояса.

Но вообще кимоно — удобная одежда. Чрезвычайно удобная! Если ты носишь просто дома, то это удобно. К тому же кимоно, на мой взгляд, — еще и очень красивая одежда.

В своем фильме Познер и Ургант попытались разгадать японскую загадку и найти ответы на главные вопросы: каковы основные черты национального японского характера, в чем уникальность этой нации и какие исторические события и прочие факторы оказали влияние на формирование духовного облика нации?

Телеведущие Первого канала вместе с их местным коллегой Сатоши Йосидой совершили паломничество на знаменитую гору Фудзи, которую называют главным синтоистским храмом Страны восходящего солнца.

Попутно они обсудили, какое влияние оказали синтоизм и буддизм на формирование японского национального характера и культурные традиции. Познер и Ургант посетили школу сумо и узнали, какое отношение к синтоизму имеет этот древний вид спорта. Еще они побывали в столице буддизма, городе Наре, где обсудили, почему без буддизма в Японии не смогли бы сформироваться их культура и искусство.

Ранее режиссер Сергей Комаров рассказал подробности съемок телесериала «Солнечный круг», который тоже показывает Первый канал.