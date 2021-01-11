Дизайнер Юлия Беляева дала совет, как подобрать модную верхнюю одежду на зиму

Москва, 11 января. Зима — суровое время, поэтому нужно доставать из шкафа самые теплые вещи. Но тут появляется вопрос, как оставаться модной, а не выйти на улицу в образе капусты — часто многослойный лук приводит именно к такому эффекту. О том, как сохранить стиль в холодное время года, в разговоре с изданием «ПолитРоссия» рассказала дизайнер Юлия Беляева.

По ее словам, зимой лучше обратить внимание на верхний слой. Важно подобрать теплую одежду — пуховик, пальто, шубу, дубленку. Но в этом вопросе остается не менее важным фасон и модель. Если человек предпочитает пуховик, то в этом сезоне актуальным остается силуэт оверсайз или с небольшим объемом.

«Он может быть как коротким, так и длинным, но длина должна быть ниже колена. Модели впритык и до колена устарели, и их возвращение пока не предвидится. Если хочется женственности и подчеркнуть талию – есть модели с поясом», — посоветовала специалист.

Она также добавила, что на пике популярности остаются пуховики-пальто. Здесь можно остановить свой выбор и на простеганных или же вообще без стежки. Подобные тенденции наблюдается среди пальто и экошуб. Если тянет к дубленкам, то лучше приобрести так называемые авиаторы — стилизованные под куртку пилота.

«Парка не так актуальна, но это классика современного жанра. Исключаем модели с объемной меховой оторочкой. Сосредотачиваемся на более технологичных моделях», — поделилась Юлия Беляева.

Собеседница издания обратила внимание на то, что утеплиться поможет и второй слой. Зимой лучше надевать пуловер, водолазку, жилет или худи. В моде сейчас многослойность. Также, как заметила дизайнер, при выборе одежды нужно не забывать и о материале. Лучше отказаться от вещей из акрила или полиэстера, посоветовала Юлия. Дело в том, что они быстро потеряют свой лоск. Стоит пополнить свой гардероб одеждой из шерсти с незначительным добавлением эластана или полиэстера.

Что касается обуви, то в этом сезоне актуальны грубые ботинки на шнуровке, громоздкой платформе. В качестве альтернативы можно приобрести высокие сапоги в жокейском стиле. Головной убор — важный компонент для всего образа.

«Здесь царит изобилие. И за счет него вы можете подтянуть весь образ в целом. Капор, панама, шапка-бини, балаклава, кепка, косынка, ушанка, шляпа рыбака и берет», — поделилась Юлия Беляева.

Дизайнер добавила, что «быть одетым по погоде сейчас и оставаться модным — возможно».