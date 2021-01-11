Политолог: Республиканская партия в США разгромлена либеральными олигархами

Санкт-Петербург, 11 января. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что результатом прошедших выборов в США можно считать разгром Республиканской партии.

«Современный либеральный олигархат разгромил Республиканскую партию. Эта ситуация для республиканцев хуже, чем после Уотергейта, когда демократы аналогично контролировали и Сенат, и Конгресс, и в 1976 году был избран Джимми Картер. Сейчас ситуация еще хуже», — заявил Рафаэль Ордуханян в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Мировая политика в 2021-м. От США до Карабаха».

По словам эксперта, политический истеблишмент США заражен политической шизофренией, потому что усиленно продвигает в мире политику двойных стандартов.

«Эти люди называют ракеты, которые убивали сирийцев, «Томагавками свободы». Другие ракеты они называют ракетами убийц и террористов. И их уже переубедить нельзя. Эти люди искренне так думают — как и любой шизофреник, который верит, что он Наполеон. Если ты штурмуешь здания в Киеве или другой столице — ты повстанец. А если ты делаешь это в Америке — ты террорист. И политический истеблишмент продвигает это с помощью СМИ во всем мире. Это элемент политической шизофрении», — считает Рафаэль Ордуханян.

По мнению политолога, США испытывают серьезную нехватку квалифицированных специалистов в политическом руководстве страны.

«Иммигранты сюда не допускаются, а своих ресурсов у них нет. Смотрите сами: Джейн Псаки, Салливан, Камалла Харис — необразованные люди, которые ни истории, ни географии не знают», — рассказал Рафаэль Ордуханян.

Происходящие процессы в США ведут к вытеснению традиционных ценностей американской демократии, заметил он. К чему это приведет — никто не знает, заключил Ордуханян.