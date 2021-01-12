Валерий Сюткин назвал главный секрет успеха молодых артистов

Известный советский и российский певец, композитор, бывший участник группы «Браво» Валерий Сюткин заявил ФАН, что в шоу-бизнес сегодня все чаще приходят менее талантливые и более наглые молодые артисты.

Заслуженный артист в эксклюзивном интервью рассказал о творчестве в период пандемии, поделился впечатлениями от наставничества в проекте «Голос», назвал любимых современных исполнителей и признался, каково это — быть отцом в 62 года.

«Продолжать работать — это обязательно»

— Валерий Миладович, в 2020 году у вас вышло три новых клипа: «I love you SPB», «Московская Lady», «Хочу твоего колдовства». Каково это — творить в условиях пандемии? Стимулирует ли вынужденное затворничество на создание новых песен? Или же отсутствие живого контакта с публикой становится препятствием?

— Конечно, все мы хотим, чтобы была возможность встречаться со зрителями. Живые концерты — это огромное удовольствие, и заменить их ни онлайном, ни записью даже новых произведений нельзя. Без концертов артистам тяжело. Ну вот, принимаем, живем с надеждой на лучшее. Это трудная полоса, непростая. По крайней мере, нет безделья, и это тоже важно. Продолжать работать — это обязательно.

— Как вы думаете, станут ли онлайн-концерты частью нашей повседневной жизни после пандемии?

— Я не буду загадывать, но не хотел бы. Я даю онлайн-концерты периодически, но они не приносят такой гаммы чувств, которую дает живой контакт со зрителем. Конечно, мы надеемся. У меня 28 января будет концерт в «Главклубе» в Москве. Санитарные нормы выполняет клуб, а моя задача — выйти на сцену и так же, как и на полный зал, отработать. Вот и все.

— Люди, как правило, ходят на концерт, чтобы послушать известные им хиты артиста. И это несмотря на то, что музыканты пишут новые песни на протяжении всей своей карьеры. Какие песни, написанные за последние 10 лет, входят в ваш стандартный концертный сет? Что публика чаще всего просит?

— Чаще всего из новинок, естественно, — «Москва-Нева». Если новогоднее, то «Без варежек». «Любовь Орлову» играем из новенького, «Московскую Lady» надеемся сыграть, фактически этого года песня. В проекте Light Jazz, я думаю, мы можем и «Хочу твоего колдовства» исполнить.

Конечно, новая песня, чтобы попасть в постоянное концертное исполнение, должна выдержать конкуренцию с теми, которые были созданы до этого. И чем лучше у артиста репертуар, чем крепче его хиты за всю историю, тем, наверное, лучше работает внутренний цензор, который не позволяет выпускать песни неинтересные.

«У Олега Аккуратова прекрасное будущее»

— Вы в качестве наставника в проекте «Голос» много общаетесь с молодыми исполнителями. В прошлом году вы также участвовали в проекте Максима Галкина «Музыкалити», где были визави молодежной певицы Инстасамки, но это была вынужденная коммуникация. А кто из современных исполнителей вам искренне нравится?

— Я бы отметил, что в прошлом году у меня была отличная коллаборация, как модно сейчас говорить, с Антоном Беляевым. Кстати, он тоже участвовал в одном из сезонов проекта «Голос». Несмотря на то, что Антон не являлся его победителем, он один из немногих, кто как раз закрепился и имеет свое ярко выраженное творческое лицо.

Его подход к работе меня приятно удивил. Он очень скрупулезный, тщательно относящийся к работе музыкант. Мы исполнили и «Семь тысяч над землей», и песню молодой артистки Монеточки «Ночной ларек». Мы получили результат, который меня самого удивил. Это была студийная работа, тщательная, очень деликатная.

Конечно, еще Олег Аккуратов, выпускник этого сезона «Голоса» (Олег с рождения страдает полной слепотой. — Прим. ФАН). Несмотря на то, что в финале мы немножко уступили, я думаю, это никак не отразится на его карьере к худшему. Наоборот, у Олега прекрасное будущее, потому что мы сумели нащупать для него новую форму — это исполнение в джазовых концертах разных песен, но с джазовой искрой. Во всяком случае, у нас пара номеров получилась для его будущей программы, и я уверен, что он в ближайшее время не потеряется уж точно.

Олег — действующий музыкант: он работает в Московском джазовом оркестре под управлением Игоря Бутмана, дает сольные концерты. Я думаю, что моя главная цель как наставника была познакомить с Олегом как можно большее количество людей. Они, может быть, не следят за его джазом, но теперь знают, что есть такой уникальный музыкант, пианист и исполнитель.

Это очень здорово и для меня, и для него. Так что, если через много лет он будет получать премию «Грэмми», я ему сказал: «Олег, меня можешь не упоминать, просто посмотри в экран и скажи «Yes!». Я буду знать, что это мне» (смеется).

«Менее талантливые и более наглые»

— Так как вы упомянули Монеточку, не могу не спросить, как вы относитесь к ее творчеству. Ее часто называют «новой Земфирой».

— Объединяет их одно — умение самобытно выражать свое отношение к жизни в поэзии и в музыке. Мне, конечно, ближе Земфира, поскольку там больше лампового, рок-н-рольного начала. Но не признать, что у Монеточки есть свой совершенно индивидуальный почерк, было бы тоже неуважительно. По крайней мере, песня, которую я исполнял, такая наивная песенка «Ночной ларек», характеризует депрессивное состояние очень даже точно!

Периодически появляются новые ребята, но наше время, к сожалению, позволяет взобраться на пьедестал более наглым из них. Менее талантливым и более наглым. Но вообще-то это во все времена было.

Сейчас талантливой мелодичной музыки создается гораздо меньше. Сейчас время декламации, это как политическое обозрение на телевидении. Коротко, в рэповом варианте, фактически ритмические упражнения идут. А вот сложные мелодии и новые аранжировки требуют большого труда, образования. Этот путь сейчас не очень популярен, к сожалению.

Моей задачей в «Голосе» было отстоять это. Я, естественно, не опускаюсь до каких-то переходов на личности, потому что отношусь к этому с юмором. К чести моих коллег-наставников, в-целом, мы нашли общий язык. Я не могу сказать, что там было тяжело. Я был собой, ничего из себя не строил и под них не подстраивался.

— Известно ли о планах на новый сезон «Голоса»?

— Что будет в новых сезонах, я не знаю, потому что предложения по участию в проекте делаются ближе к лету. Абсолютно неизвестно, что будет. Это не ко мне, а к руководству Первого канала. Они потом делают предложения, как это было в предыдущих двух сезонах. Я только в июле узнавал о том, что приглашен в качестве наставника.

— Вы упомянули короткие декламации современных артистов. Сейчас многие замечают, что музыка переходит в формат TikTok — короткая песня на минуту. Многие солидные музыканты тоже пытаются перейти в этот формат. Например, Пол Маккартни в конце прошлого года завел аккаунт в TikTok. Как вы относитесь к этой тенденции?

— Меня бы и в Instagram не было, если бы не возможность, как в собственном журнале, давать анонсы концертов и приглашать зрителей. Я не испытываю удовольствия, когда выкладываю что-то из своей частной жизни, поэтому не могу сказать, что у меня что-то там очень интересное.

Количество тиктоков — уже за гранью какой-то. Ты фактически уже не живешь жизнью, а выкладываешь сегодняшний день. Все в онлайн! Мне кажется, что это не дает возможности поработать над собой, понимаете? Уединиться, подумать, как и что я прочитал сегодня, что я увидел. Все время ты что-то транслируешь.

Я не смотрю за чужими жизнями и не очень бы хотел, чтобы смотрели за моей. Поэтому TikTok я точно решил не использовать (смеется).

«Хочется больше времени проводить с ребенком»

— Начинается новый год, а это время, когда люди ставят себе цели, мечтают о чем-то. Что вы пожелаете себе в 2021 году?

— Как пожелание всем нам — хотелось бы, чтобы мы справились с этой сложной пандемической ситуацией и зажили человеческим способом. Чтобы мы могли передвигаться, ходить на концерты, на спектакли, общаться с друзьями. Этого хочется. По возможности будем вписываться в те сложности, когда надо потерпеть.

Но самое главное желание — чтобы были встречи со зрителями. Если будет невозможно, то будем, наоборот, воспринимать этот период как время накопления новых идей, будем больше читать, больше смотреть.

К счастью, пока я с вами говорю, я буквально оторвался от пятимесячного сына. Мы с ним сейчас возимся, и тут есть возможность применить свои силы и время. Есть семья и семейные планы на будущее. Что касается телевизионных проектов, то это не от меня зависит. Будут предложения — будем рассматривать.

— 9 августа вы стали отцом в четвертый раз. У вас уже есть взрослые дети. Как ощущается отцовство, когда вам 30 лет и когда 60? Может быть, с высоты вашего опыта это уже видится по-другому?

— Кардинальная разница в том, что сейчас тебе самому хочется больше времени проводить с ребенком. Ничего не отвлекает, как в юности. Но самое важное, и у меня это главная задача теперь — я просто обязан быть в форме и находить какие-то решения, потому что это ответственность. Тебе нужно поставить на крыло молодого человека, парня. Поэтому будем трудиться.

Ранее Валерий Сюткин объяснил ФАН, что мэтры российской эстрады не стоят на пути молодых артистов. Так Сюткин прокомментировал высказывание певца Прохора Шаляпина о том, что звезды российской эстрады якобы не дают дорогу молодым и талантливым ребятам, а на сцене «поет одна шваль».