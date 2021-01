Пакистан прорвался на рынок вооружений в Нигерии

Китайско-пакистанская военная ось в настоящее время присматривается к новым рынкам экспорта — как в третьих странах по соседству с Индией, так и среди традиционных оборонных партнеров Дели в Африке. Истребители и другая военная техника, которую Китай по заказу Пакистана производит для экспорта в другие страны, занимала важное место в повестке дня недавнего визита главнокомандующего пакистанской армии в Пекин.

Почему Пакистан наращивает свое присутствие в Африке и станет ли он альтернативным поставщиком оружия на «черном континенте», рассказывает автор Telegram-канала «Индия сегодня».

Несмотря на пандемию, в 2019-20 годах объем торговли Пакистана с африканскими странами достиг 4,18 миллиарда долларов, то есть вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом (1,38 миллиарда долларов).

Политика Пакистана направлена на установление более тесных связей с континентом путем расширения дипломатического и экономического взаимодействия и превращения его в стратегическое партнерство.

В 2019 году Пакистан провел конференцию «Вовлечь Африку». Премьер-министр Имран Хан призвал пакистанских дипломатов сосредоточиться на африканских странах, чтобы развивать торговые связи с регионом.

Министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши назвал Африку, с 54 странами и населением в 1,3 млрд человек, «континентом будущего».

В рамках политики «Вовлечь Африку» Исламабад принял решение увеличить свои дипломатические миссии в странах «черного континента».

В рамках обмена парламентскими делегациями будет определяться повестка дня для расширения экономического, политического и оборонного сотрудничества между Пакистаном и другими африканскими странами. Перспективы оборонного сотрудничества особенно интересны, поскольку оно создаст огромный рынок для продукции пакистанского военно-промышленного комплекса.

Несколько схожих черт двух стран лежат на поверхности — обе они были британскими колониями, обе получили независимость примерно в одно и то же время, они близки по численности населения и размеру занимаемой территории. При создании своей государственности обе страны столкнулись со схожим набором проблем — слишком много структурных различий между гражданами, недостаточно структурных источников единства. Ни Пакистан, ни Нигерия не преуспели и даже не приблизились к реализации своего потенциала в качестве независимой нации; обе страны сегодня охвачены политическим насилием, религиозными конфликтами и сепаратистскими движениями.

Согласно Глобальному индексу терроризма, Нигерия занимает третье место среди стран, наиболее страдающих от терроризма. Пакистан же находится на седьмом месте.

Нигерия — первая страна, подписавшая договор о покупке пакистано-китайских самолетов JF-17 Thunder. Первый успешный шаг по выходу Исламабада на африканский оборонный рынок сделан.

Согласно сообщениям пакистанских СМИ, комплект поставки многоцелевых истребителей JF-17 Thunder (каждый стоимостью 61,2 млн долларов), включает в себя ракеты, бомбы с лазерным наведением и прицельные капсулы, поставляемые Китаем.

Во время Московского авиасалона 2019 года стало известно, что заказ Нигерии совместно производят «Пакистанский авиационный комплекс» (PAC) и китайская «Авиапромышленная корпорация Чэнду» (AVIC).

Первоначальная партия из трех самолетов может быть дополнена новыми заказами, если JF-17 Thunder оправдает ожидания нигерийских ВВС. По неподтвержденным данным из соцсетей, Нигерия ведет переговоры о заказе еще 40 самолетов.

The Pride of Pakistan ???????????????? JF-17 Thunder with their serial numbers almost ready for delivery to NAF Nigeria ????????????????.



Nigeria initially inked a contract to purchase 3 JF-17 Block II fighter jets in 2019 which are now increased to 40 jets. #JF17 #Pakistan #Nigeria pic.twitter.com/BTVafpFsIb