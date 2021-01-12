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Пакистан прорвался на рынок вооружений в Нигерии

Пакистан прорвался на рынок вооружений в Нигерии

Китайско-пакистанская военная ось в настоящее время присматривается к новым рынкам экспорта — как в третьих странах по соседству с Индией, так и среди традиционных оборонных партнеров Дели в Африке. Истребители и другая военная техника, которую Китай по заказу Пакистана производит для экспорта в другие страны, занимала важное место в повестке дня недавнего визита главнокомандующего пакистанской армии в Пекин.

Почему Пакистан наращивает свое присутствие в Африке и станет ли он альтернативным поставщиком оружия на «черном континенте», рассказывает автор Telegram-канала «Индия сегодня».

«Вовлечь Африку»

Несмотря на пандемию, в 2019-20 годах объем торговли Пакистана с африканскими странами достиг 4,18 миллиарда долларов, то есть вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом (1,38 миллиарда долларов).

Пакистан и Нигерия

Политика Пакистана направлена на установление более тесных связей с континентом путем расширения дипломатического и экономического взаимодействия и превращения его в стратегическое партнерство.

В 2019 году Пакистан провел конференцию «Вовлечь Африку». Премьер-министр Имран Хан призвал пакистанских дипломатов сосредоточиться на африканских странах, чтобы развивать торговые связи с регионом.

Министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши назвал Африку, с 54 странами и населением в 1,3 млрд человек, «континентом будущего».

«Пакистан пользуется дружественными отношениями и политической доброй волей в африканских странах, — подчеркнул он, — которые необходимо перевести в более прочное экономическое партнерство».

В рамках политики «Вовлечь Африку» Исламабад принял решение увеличить свои дипломатические миссии в странах «черного континента».

В рамках обмена парламентскими делегациями будет определяться повестка дня для расширения экономического, политического и оборонного сотрудничества между Пакистаном и другими африканскими странами. Перспективы оборонного сотрудничества особенно интересны, поскольку оно создаст огромный рынок для продукции пакистанского военно-промышленного комплекса.

Имран Хан на дипломатической конференции

Что общего между Нигерией и Пакистаном

Несколько схожих черт двух стран лежат на поверхности — обе они были британскими колониями, обе получили независимость примерно в одно и то же время, они близки по численности населения и размеру занимаемой территории. При создании своей государственности обе страны столкнулись со схожим набором проблем — слишком много структурных различий между гражданами, недостаточно структурных источников единства. Ни Пакистан, ни Нигерия не преуспели и даже не приблизились к реализации своего потенциала в качестве независимой нации; обе страны сегодня охвачены политическим насилием, религиозными конфликтами и сепаратистскими движениями.

Террористы «Боко Харам» представляют собой серьезную угрозу для Нигерии

Согласно Глобальному индексу терроризма, Нигерия занимает третье место среди стран, наиболее страдающих от терроризма. Пакистан же находится на седьмом месте.

Боевые самолеты Пакистана

Нигерия — первая страна, подписавшая договор о покупке пакистано-китайских самолетов JF-17 Thunder. Первый успешный шаг по выходу Исламабада на африканский оборонный рынок сделан.

Согласно сообщениям пакистанских СМИ, комплект поставки многоцелевых истребителей JF-17 Thunder (каждый стоимостью 61,2 млн долларов), включает в себя ракеты, бомбы с лазерным наведением и прицельные капсулы, поставляемые Китаем.

Пакистанский истребитель Thunder

Кто производит JF-17 Thunder?

Во время Московского авиасалона 2019 года стало известно, что заказ Нигерии совместно производят «Пакистанский авиационный комплекс» (PAC) и китайская «Авиапромышленная корпорация Чэнду» (AVIC).

Первоначальная партия из трех самолетов может быть дополнена новыми заказами, если JF-17 Thunder оправдает ожидания нигерийских ВВС. По неподтвержденным данным из соцсетей, Нигерия ведет переговоры о заказе еще 40 самолетов.

Рывок на африканский рынок

Сотрудничество с Китаем помогло Пакистану значительно развить собственное оборонное производство.

«Пакистан вышел далеко за рамки простого производителя стрелкового оружия, — сказал в интервью Asia Nikkei высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел Пакистана. — Сейчас мы рассматриваем крупные проекты».

Назир Хуссейн, профессор международных отношений Исламабадского Университета Куэйд-и-азам, еще в 2019 году заявлял Asia Nikkei, что Пакистан обладает большим потенциалом и способен значительно увеличить свой оборонный экспорт — несмотря на то, что на мировом рынке оружия доминируют США и другие западные страны.

«В конечном счете доступ Пакистана к некоторым из этих рынков будет ограничен», — отметил Назир Хусейн, добавив, что Исламабаду придется полагаться на страны с бюджетными ограничениями, такие как Африка.

Модель JF-17

«Когда мы заказали восемь китайских подводных лодок, это было главным образом потому, что качество китайских подводных лодок со временем улучшилось, а цена была почти вдвое ниже, чем у европейских подводных лодок, — отметил в СМИ бывший адмирал ВМС Пакистана на условиях анонимности. — Покупателям требуется время, чтобы принять, что есть новые и более доступные системы вооружения, предлагаемые новыми производителями, такими как Пакистан. В конечном счете, [покупатели] придут к тому, чтобы рассмотреть наши продукты.»

Нигерия и заказ истребителей JF17 Thunder — первый шаг Пакистана в качестве оборонного экспортера на африканском рынке и еще один штрих в картину нового мирового порядка.

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