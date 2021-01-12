В России увеличится количество платных автотрасс, где будут ловить «зайцев»

В России с 10 января начали действовать штрафы за неоплату проезда по платной магистрали. Как восприняли автомобилисты эту инициативу, корреспондент ФАН обсудил с председателем Всероссийского общества автомобилистов Валерием Солдуновым.

Скоростные платные автодороги сейчас действуют в основном в районе Москвы и Санкт-Петербурга, однако уже в ближайшие годы их продолжат строить в разных регионах. Одновременно будет усилен контроль за оплатой движения на таких трассах.

«О том, что такие штрафы хотели ввести, разговор велся давно,— заявил собеседник ФАН.— С одной стороны, таких скоростных дорог у нас в России не так много. Это, в основном, центральные трассы, которые связывают крупные города, и объездные дороги — типа МКАДа, объездной в Санкт-Петербурге. Они позволяют развивать соответствующую скорость и уменьшать транспортный поток других магистралей. И, в любом случае, не платить за эту дорогу будет нарушением».

Солдунов подчеркнул, что штрафы должны быть разумными, поскольку использование платных дорог для российского автолюбителя не слишком привычно. Бывают случаи, когда человек оказывается нарушителем неумышленно, например, попав на платную автотрассу из-за форс-мажорных обстоятельств или из-за того, что плохо ориентируется в незнакомой местности, а навигатор вывел его на платный участок. Водитель при этом может даже не подозревать, что рядом находится бесплатная дорога-дублер.

Сейчас такая ошибка обойдется автомобилисту на легковой машине в 1,5 тыс. рублей. Водитель же на грузовике или автобусе должен будет оплатить штраф в 5 тыс. рублей. По мнению Солдунова, эти суммы вполне адекватны.

«Что касается грузовиков и автобусов, скорее всего за них платит та компания, которой эти грузовики и автобусы принадлежат, — отметил он. — Они уже рассматривают маршрут таким образом, чтобы закладывать эти расходы себе в бюджет. Что касается частных нарушителей, давайте их воспринимать как тех же «зайцев». Полторы тысячи — это ощутимый штраф для того, кто хочет сэкономить на проезде. Во всяком случае, он заставит водителя заплатить».

Подход к назначению штрафов должен отличаться в зависимости от региона, считает собеседник ФАН. Если в Москве или Петербурге штраф сопоставим со стоимостью проезда по автомагистрали, то в регионах он может оказаться более финансово ощутимым для местных жителей, где за небольшой участок пути иногда достаточно заплатить от 300 до 500 рублей. Но, даже несмотря на усиливающийся контроль, популярность платных дорог у населения постепенно растет. Люди все чаще готовы платить за качество, уверен эксперт.

«Конечно, это накладно для водителей, мы общаемся, разговариваем в сообществе автомобилистов, знаем этот вопрос. Но, с другой стороны, если сравнивать все плюсы и минусы, это удобно, — добавил Солдунов. — Ты заехал, заплатил, знаешь, сколько надо денег, и продолжил свой путь до места назначения практически без проблем, потому что дорога освещена, почищена, асфальтовое покрытие хорошее, машина эксплуатируется нормально — без ям, без колдобин».

В ближайшие годы количество платных автомагистралей в России будет увеличиваться— сейчас такие работы ведутся в южном направлении федеральной трассы в сторону Краснодарского края и кавказских республик, в северном направлении в сторону Красноярска, в республике Татарстан. Продолжается также строительство платной объездной дороги в Петербурге.

«Так или иначе, мы идем к прогрессу, и объездные платные дороги все равно будут пользоваться спросом, несмотря на то, что проезд по этим дорогам дорожает», — заключил председатель Всероссийского общества автомобилистов.

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