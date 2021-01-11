Политолог призвал Белоруссию заниматься своими проблемами, а не проводить чемпионаты

Республике Беларусь следует озаботиться своими внутренними проблемами, а не мечтать о проведении статусных международных мероприятий. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее президент РБ Александр Лукашенко обратился к Международной федерации хоккея и заявил, что Минск готов самостоятельно организовать чемпионат мира по данному виду спорта, если Латвия откажется проводить его совместно с Белоруссией, как было ранее запланировано. По словам главы Республики Беларусь, в таком случае «это будет лучший чемпионат в истории». Он убежден, что экономика и инфраструктура уже давно готовы к приему гостей из-за рубежа, которые приедут посмотреть на матч.

«Спортивные мероприятия в наше время — это дорогое удовольствие, — заметил Межевич. — Безусловно, если бы у Александра Григорьевича были финансовые возможности США, Китая или, по крайней мере, Польши, то все было бы нормально. Однако сейчас в экономике Белоруссии нет лишних резервных денег на развлечения».

По словам политолога, относиться к сложившейся ситуации следует следующим образом: будет в РБ чемпионат мира по хоккею — хорошо, не будет — еще лучше.

«Есть куча других дел, которыми стоит озаботиться белорусскому руководству, — убежден эксперт. — Иными словами, я отрицаю всякую значимость данного мероприятия для Республики Беларусь в текущих условиях».

Ряд оппозиционных Telegram-каналов уже успели отреагировать на встречу Лукашенко и руководителя Международной федерации хоккея Рене Фазеля. Ссылаясь на некий «Белорусский фонд спортивной солидарности», они были возмущены теплой беседой двух влиятельных мировых деятелей и потребовали от Фазеля «в ближайшие сроки объявить о невозможности проведения чемпионата в Беларуси по причине грубейшего нарушения прав человека со стороны режима Лукашенко».

«Ошибается тот, кто считает, что белорусское общество едино, — заметил собеседник ФАН. — Белорусская оппозиция существует — но существуют также и те, кто ее категорически не поддерживает! Пускай противники президента РБ не думают, что говорят за все общество в стране — считать так очень опасно. Но иногда в такой же ситуации оказываются и белорусские власти, серьезно недооценивая оппозицию».

Что же касается вопросов организации спортивных соревнований, добавил Межевич, то в какой бы стране они ни проходили, «везде что-нибудь да происходит».