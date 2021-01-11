Сенатор Цеков жестко ответил Украине на приглашение России в «Крымскую платформу»

Россия ни с кем не собирается обсуждать принадлежность Крымского полуострова. Об этом заявил в интервью ФАН член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на первом саммите «Крымской платформы» будет рассмотрен лишь вопрос «передачи» Крыма под украинскую юрисдикцию, и он готов пригласить делегацию из Российской Федерации. При этом Кулеба полагает, что реакция России на идею создания данной площадки якобы показала, что полуостров для России — «открытая рана», в которую киевские власти насыпали соли.

«Пусть приезжают. Нам же нужен переговорный процесс. Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем. Приглашаю!» — сказал Кулеба.

Заметим, что создание «Крымской платформы» инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава украинского государства неоднократно заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями Европейского союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами, и утверждает, что многие из них готовы присоединиться к обсуждению полуострова. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма давно закрыт и не подлежит обсуждению.

Такого же мнения придерживается и российский сенатор Сергей Цеков. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей политик жестко ответил Украине на приглашение России в «Крымскую платформу». По его словам, Москва ни с кем по поводу Крыма разговаривать никогда не будет.

«Я думаю, каждый здравомыслящий человек, в том числе и на Украине, понимает абсурдность данного предложения. Кулеба оказался тем министром иностранных дел, который уже начал штамповать подобного рода абсурдные заявления. Понятно, что я не могу говорить от имени России, но убежден в том, что мы не примем это предложение. Это полностью исключено. Мы не будем обсуждать статус Крыма ни с Украиной, ни с какими бы то ни было другими странами», — сказал собеседник ФАН.

Сергей Цеков также сообщил, что участие в «Крымской платформе» примут те страны, которые организовали в Киеве в 2014 году Майдан, а также сделали из Украины «орудие» против Российской Федерации.

«Кроме того, есть несколько вопросов по этой платформе: состоится ли она, какие страны будут принимать участие в разговоре? Скорее всего, это будет диалог между Украиной и ее сторонниками, которые организовали Майдан, госпереворот и сделали из нее орудие против России», — резюмировал Сергей Цеков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что пока в Киеве ностальгируют по российскому полуострову, Крым в 2020 году принял свыше шести миллионов туристов. 30% отдыхающих прибыли на полуостров самолетами, 64% — автотранспортом по Крымскому мосту, 5% — поездами, а 1% — через государственную границу РФ с Украиной.