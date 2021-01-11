Фильм о тяжелой жизни людей с анорексией снимут в Крыму

Московский режиссер и автор сценария Кармен Бронская запустила съемку серии короткометражных фильмов «Алфавит современности» в Крыму. Каждая буква ― это отдельный сюжет, иллюстрирующий свою тему, которая знакомит зрителя «с изнаночной стороной реальности».

Первый фильм проекта будет об анорексии. Кармен Бронская рассказала ФАН о сценарии.

«Такая тема выбрана неспроста — есть несколько причин. Во-первых — я лично переболела анорексией. Моя лучшая подруга и много знакомых девушек борются с ней. Есть целые сообщества в соцсетях посвященные РПП (расстройству пищевого поведения. ― Прим. ФАН), где я постоянно наблюдаю за людьми с подобной проблемой. Во-вторых — есть проблема лечения РПП в России и в целом восприятия и отношения к этой болезни среди медиков. В-третьих — общество игнорирует эту проблему, не придает значение. Знаю, насколько легко ввергнуть человека в это состояние случайно брошенной фразой. И в-четвертых — снимаем картину, чтобы показать последствия болезни, которые многие, и в частности я, испытали на себе», ― рассказала Бронская.

Она считает, что сейчас многие не могут понять глубины проблемы расстройств пищевого поведения. Даже те, кто по долгу службы должен помогать девушкам с анорексией, относится к своим обязанностям холодно.

«Многие девушки хотят вылечиться, но не могут, так как психотерапевты и психиатры весьма халатно относятся к данной теме. Многие даже не знают, как лечить РПП. И, что самое ужасное, близкие люди больных не стремятся хоть как-то воспринимать их болезнь всерьез, считая это либо «шизой» и истерией, либо дуростью», ― добавила режиссер фильма.

Сейчас для фильма объявлен кастинг актеров, выбирают места для съемок и собирают деньги на создание фильма.

«Сценарий написала я. Съемки буду проводить тоже я — вместе со своими друзьями. Мой отряд еще в процессе создания: ищем некоторых специалистов, но даже малыми силами готовы свернуть горы. Проект волонтерский. Скорее всего, будет снят на наши средства, но мы в поисках спонсоров. Также запущен сбор средств в группе нашего киноотряда, чуть позже собираемся открывать кампанию на краудфандинговой платформе», ― пояснила Кармен Бронская.

Всего в проекте будет 28 фильмов — на каждую букву алфавита. Сбор финансовой помощи уже объявлен в социальных сетях.

Тем временем к съемкам дебютной серии планируют приступить уже в конце января. Съемки будут проходить в нескольких локациях Евпатории: в заброшенном здании, на улицах города и в студии.

Ранее российский режиссер Владимир Меньшов раскрыл подробности съемок всеми любимой картины «Любовь и голуби», премьера которого состоялась в январе 1985 года.