Таролог рассказала, когда гадание становится опасным

Святочная неделя продлится до 19 января. В эти дни принято совершать обряды на благополучие и гадать на будущее. Таролог, маг Элена Гамаюн рассказала ФАН, может ли гадание быть опасным.

По мнению эксперта, гадание гаданию рознь. Но в любом из случаев это попытка человека считать какую-либо информацию о своем будущем. По мнению Элены Гамаюн, предсказывание будущего нужно для того, чтобы предвидеть негативные события и заранее их избежать. Сама же таролог устраивает гадания на святки только после того, как прочтет молитву и откроет канал творца. Она также предупреждает, что в любой момент судьба человека может поменяться.

«Нужно учитывать, что у каждого человека присутствует многовариантность событий, что доказала квантовая физика и квантовая психология. Каждый человек в своей жизни совершает множество выборов, отсюда исходит и результат гадания и всего будущего», — отмечает маг.

Что же касается опасности гадания, Гамаюн считает, что нужно четко понимать, откуда гадающий берет информацию.

«Как правило цыганки работают с нижним миром, а оттуда брать информацию опасно. Неизвестно, как придется расплачиваться впоследствии», — объясняет таролог.

Кроме нижнего есть еще и верхний мир, который может сообщать вести, которые не потребуют какой-то платы. Как отметила Элена, люди не всегда понимают этих тонкостей.

«Они начинают гадать на каких-то зеркалах непонятных, призывают не пойми каких духов. Конечно, это все не к чему. Надо понимать, к кому и зачем вы обращаетесь за информацией, тогда все будет хорошо, — советует специалист.

Специально для ФАН Элена Гамаюн рассказала про самые безопасные гадания на святки.