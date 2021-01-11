Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году: одна шестидневная неделя и переносы

Роструд представил производственный календарь на 2021 год и напомнил о единственной в нынешнем году шестидневной рабочей неделе, которая ожидает россиян в феврале. Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году для тех, кто работает на пятидневке, представлен в инфографике ФАН.

Что касается единственной в нынешнем году шестидневной рабочей недели, то она будет в связи с переносом выходного перед Днем защитника Отечества. Россияне будут работать с понедельника, 15 февраля, по субботу, 20 февраля, включительно. За отработанную субботу будет предоставлен выходной в понедельник, 22 февраля. Соответственно, последняя февральская праздничная неделя у россиян будет трехдневной.

Вторая мартовская неделя для россиян будет четырехдневной в связи с празднованием в понедельник Международного женского дня 8 Марта.

Также предусмотрены сокращенные рабочие недели в мае (Праздник Весны и Труда и День Победы).

Отметим, при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными у россиян в 2021 году будет 246 рабочих и 119 выходных дней. На час будут сокращены считающиеся предпраздничными дни 20 февраля, 17 марта, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября.

Напомним также, что в 2021 году 31 декабря объявлено выходным днем.

Праздники в 2021 году